Une terrible catastrophe a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. En hommage aux trop nombreuses victimes de ce séisme, une minute de silence sera respectée sur tous les terrains de Ligue 1 lors de la 5ème journée.

Un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Près de mille victimes sont malheureusement à déplorer. Un peu partout, les hommages se multiplient au sein de la planète football et en-dehors. La Ligue de Football Professionnelle a, pour sa part, indiqué qu’une minute de silence aura lieu avant chaque match de la 5ème journée. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 (6ème journée). « En hommage aux victimes du terrible séisme qui a touché le Maroc, tous les coups d’envoi des matches de la 5ème journée de Ligue 1 et la 6ème journée de Ligue 2 seront précédés, le week-end prochain, d’une minute de recueillement », explique l’instance hexagonale via un communiqué officiel. Une mesure également prise dans d’autres championnats.

