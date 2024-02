Ce samedi soir, le PSG accueillait le LOSC Lille dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Séduisant, les Parisiens l’ont emporté sur le score de 3-1

C’était la dernière répétition pour le PSG avant son huitième de finale aller de Ligue des champions tant attendu face à la Real Sociedad mercredi prochain. Et pour préparer au mieux cette rencontre européenne, le club parisien accueillait ce samedi le LOSC, quatrième de Ligue 1 et à un point du podium. Et pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire plusieurs changements avec des cadres au repos comme Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery ou encore Bradley Barcola. Sans surprise, Kylian Mbappé est resté sur le banc. Séduisant, cette équipe bis du PSG a su convaincre avec une belle victoire sur le score de 3-1.

Résumé du match

Il ne fallait pas arriver en retard dans cette rencontre. Et ce sont les Lillois qui ont profité en premier de l’apathie défensive des Rouge & Bleu. Pas à l’aise à ce poste de latéral gauche, Lucas Beraldo s’est trop facilement fait éliminer par Tiago Santos. Après un cafouillage dans la défense parisienne, Yusuf Yazici, opportuniste, en a profité pour tromper Keylor Navas de près (0-1, 6′). Mais le PSG n’a pas eu le temps de douter. En très grande forme, Ousmane Dembélé a réalisé un pressing gagnant dans les pieds d’Alexsandro avant de servir Gonçalo Ramos, qui a conclu dans le but vide (1-1, 10′). Très entreprenant, les Parisiens ont rapidement pris l’avantage dans cette rencontre. Déjà fautif sur le but égalisateur des Rouge & Bleu, Alexsandro a détourné dans ses propres cages un centre de Fabian Ruiz (2-1, 17′). Par la suite, les Lillois n’ont pas réussi à se montrer dangereux et Ousmane Dembélé a été un véritable poison pour la défense nordiste. Le Français aurait pu être l’auteur d’une nouvelle passe décisive, mais la frappe de Marco Asensio a été détournée du pied par Lucas Chevalier juste avant la pause (45’+3). Une belle première période livrée par cette équipe bis du PSG (2-1).

En seconde période, le rythme a clairement baissé. Les Parisiens ont réussi à se procurer quelques situations dangereuses mais ont manqué de précision dans le dernier geste à l’image de Marco Asensio qui a gâché un trois contre un après une nouvelle récupération haute suite à un pressing payant (50′). Dans la foulée, Nordi Mukiele a buté sur Lucas Chevalier après s’être arraché dans son couloir droit (55′). Et alors que les Rouge & Bleu avaient du mal à faire le break, Yusuf Yazici a fait passer une petite frayeur dans le Parc des Princes mais sa frappe a été contrée par un solide Danilo Pereira en défense (78′). Et finalement, le leader du championnat est parvenu à se mettre à l’abri. Entré en jeu quelques minutes auparavant, Bradley Barcola a été dans la lignée de ses dernières performances avec des belles percussions balle au pied. Et c’est sur une nouvelle accélération dans son couloir que l’international Espoir français a servi parfaitement Randal Kolo Muani qui a assuré la victoire parisienne (3-1, 80′). Les Parisiens vont réussir à ne plus encaisser de but notamment grâce à des belles interventions défensives de Manuel Ugarte (87′) et Nordi Mukiele (90’+3). Sans Kylian Mbappé, resté sur le banc, le PSG a obtenu une victoire importante face au LOSC (3-1) et compte provisoirement 11 points d’avance en tête du championnat. Surtout, les joueurs de Luis Enrique préparent au mieux leur prochain rendez-vous de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le LOSC. Bon match à tous !!!

6′ Le LOSC ouvre le score (0-1). Sur le côté gauche, Tiago Santos élimine trop facilement Beraldo. Son centre est cafouillé dans la défense parisienne et Yazici, opportuniste, en profite pour tromper Navas de près.

10′ EGALISATION DU PSG DE GONCALO RAMOS (1-1) . Grâce à son pressing haut, Dembélé récupère haut le ballon dans les pieds d’Alexsandro puis sert Ramos qui conclut dans le but vide.

16′ Quel numéro de Dembélé. Parti du milieu de terrain, le numéro 10 élimine trois joueurs grâce à sa facilité balle au pied. Mais la frappe du Français est captée par Chevalier.

17′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG avec un CSC d’Alexsandro (2-1). Sur un centre de Ruiz, le défenseur lillois détourne dans ses buts en manquant son geste défensif.

20′ Bon coup franc obtenu par Kolo Muani après une récupération haute. Les Parisiens pressent beaucoup depuis le début de match.

32′ Le match a logiquement baissé en intensité après un premier quart d’heure plaisant. Les Parisiens contrôlent la rencontre.

34′ Gonçalo Ramos était proche de couper de la tête un centre d’Asensio.

35′ Carton jaune pour Ugarte.

36′ Pas mal de déchet dans le jeu de Kolo Muani. Le numéro 23 s’est une nouvelle fois manqué sur une passe en retrait.

37′ Quel match d’Ousmane Dembélé, explosif sur son côté et toujours porté vers l’avant.

38′ Chose inhabituelle, le LOSC a la possession du ballon (52% contre 48% pour le PSG).

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 Encore une fois Dembélé fait des misères à la défense. Après une percussion sur le côté gauche, le Français sert en retrait pour Asensio. La frappe de l’Espagnol est détournée du pied par Chevalier.

45’+3 C’est la pause au Parc. Dans une rencontre plaisante, le PSG avait concédé rapidement l’ouverture du score avant de prendre l’avantage (2-1) grâce notamment à un Ousmane Dembélé virevoltant.

45′ La seconde période débute. Pas de changement des deux côtés.

49′ Beau mouvement des Parisiens. Le centre en retrait de Kolo Muani ne trouve pas preneur.

50′ Récupération haute du PSG après un nouveau pressing. Malgré un trois contre un, Asensio décide de tirer mais sa tentative est trop écrasée et finit dans les gants de Chevalier.

55′ Quelle action de Mukiele qui s’est arraché pour poursuivre son offensive. Sa frappe est détournée par Chevalier en corner.

62′ Double changement au PSG. Dembélé et Ruiz cèdent leur place à Barcola et Vitinha.

68′ Le rythme a clairement baissé depuis quelques minutes.

69′ Nouveau changement pour le PSG. Lucas Hernandez cède sa place à Hakimi. Mukiele est replacé dans l’axe.

73′ Quel arrêt de Lucas Chevalier sur une frappe puissante de Kolo Muani. Le Français avait profité d’un excellent travail de Barcola

73′ Dernier changement pour le PSG. Ramos cède sa place à Zaïre-Emery.

74′ Carton jaune pour Mukiele après une faute à retardement sur Tiago Santos.

76′ Lancé par Vitinha, Barcola progresse balle au pied dans son couloir gauche et centre en direction de Kolo Muani, mais Chevalier anticipe bien et capte le ballon avant de percuter l’attaquant parisien.

78′ Petite frayeur pour le PSG. Trouvé en retrait, Yazici voit sa frappe être contrée par un Danilo solide. Les Rouge & Bleu doivent faire attention.

80′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KOLO MUANI (3-1). Sur son côté gauche, Barcola dépose Ismaïli avec facilité et sert Kolo Muani. Le numéro 23 n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but.

85′ La frappe de Barcola est détournée par Chevalier.

87′ Quel retour défensif d’Ugarte pour tacler le ballon devant Haraldsson.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+4 Quel sauvetage de Mukiele pour empêcher le but de Cabella.

90’+5 C’est terminé au Parc des Princes. Avec une équipe bis, le PSG s’est montré très convaincant et assure sa première place avec sa victoire (3-1) face au LOSC. Un beau succès qui prépare au mieux son prochain match de Ligue des champions.

🚨 Paris assure à 4 jours de la LDC grâce à une belle victoire face au LOSC (3-1) !



À noter les buts de Ramos et Kolo Muani mais aussi le gros match d’Ousmane Dembele 💪



🗣️ Êtes-vous confiants à J-4 de la LDC ?!

📸 @CanalSupporters x @walid0709 pic.twitter.com/nRnmcoMaz5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 10, 2024

Feuille de match PSG / LOSC Lille

21e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Thomas Leonard – VAR : Jérémie Pignard et Florent Batta – Buts : Yazici (6′), Ramos (10′), Alexsandro (c.s.c, 17′), Kolo Muani (80′) – Cartons : André (16′), Ugarte (35′), Alexsandro (52′), Mukiele (74′).