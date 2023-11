Ligue des Champions : Le groupe du PSG face à Newcastle

À quelques heures du coup d’envoi du tant attendu PSG / Newcastle, pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, Luis Enrique dévoile son groupe.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous ce soir, à 21h00 au Parc des Princes, pour la réception de Newcastle lors de cinquième journée de Ligue des Champions. Un match ultra décisif pour les Rouge et Bleu qui devront l’emporter pour attraper la qualification. Pour cette rencontre cinq étoiles, Luis Enrique dévoile son groupe à quelques heures du coup d’envoi, et devra composer avec deux grosses absences et un retour important.

Marco Asensio retrouve les étoiles

La bonne nouvelle de ce groupe repose sur le retour de Marco Asensio. Après trois gros mois d’absence et sa blessure au pied, l’Espagnol fait petit à petit son retour dans le quotidien du groupe. Le joueur de 27 ans a enfin fait son retour dans le groupe de Luis Enrique lors de la rencontre de Ligue 1 face à Monaco (5-2). Si l’attaquant n’est pas entré en jeu ce week-end, son retour définitif dans le groupe se confirme avec sa convocation au match de Ligue des Champions face à Newcastle. Danilo Pereira sera aussi bien de la partie.

Pas d’absence de dernière minute

Du côté des absences, pas de surprise. Les blessures de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery pèsent toujours sur le groupe. Comme prévu, les deux habituels titulaires indiscutables, blessés lors de la trêve internationale, ne sont pas du déplacement. Ethan Mbappé, pourtant envisagé avec le groupe qui affrontera Newcastle ce soir, sera finalement réduit à jouer avec les U19 pour la cinquième journée de Youth League. Ajouté aux évidentes absences de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Keylor Navas, Luis Enrique devra, encore une fois, concocter la recette parfaite pour dénicher les failles du club anglais qui avait bien trouver celles du PSG lors de la première manche…

Le groupe du PSG face à Newcastle