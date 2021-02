Lille concède le nul face à Brest (0-0), le PSG revient à un point

Le PSG est le club qui a réalisé la meilleure opération ce week-end en Ligue 1 quand on parle des leaders des championnats avec sa victoire dans la douleur face à Nice (2-1). Lyon s’est incliné sur sa pelouse hier soir contre Montpellier (1-2) alors que Monaco a arraché le nul dans les toutes dernières secondes sur sa pelouse face à Lorient (2-2). Ce dimanche soir, Lille recevait Brest afin de reprendre ses distances avec le PSG et reprendre sa première place. Mais les Lillois ont réalisé une rencontre indigne de leur statut, n’arrivant pas à déstabiliser le bloc défensif de Brest (0-0). Dans cette rencontre, les Lillois n’ont pas cadré une seule tentative. Lille a donc concédé un match nul et vierge contre les Bretons. Un point qui permet au LOSC de retrouver la première place mais avec une seule longueur d’avance sur le PSG.