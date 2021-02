Monaco concède le nul contre Lorient (2-2) à une semaine du PSG

Après la victoire du PSG contre Nice hier après-midi (2-1) et la défaite de Lyon contre Montpellier (1-2), Monaco avait une chance de revenir à trois points des Parisiens et un des Lyonnais, à une semaine de son déplacement au Parc des Princes (dimanche, 21 heures, Canal Plus). Les Monégasques qui affrontaient une surprenante équipe de Lorient qui restait sur quatre matches sans défaites, dont trois victoires et une sur le PSG. Dans un match où Monaco a eu la possession de balle mais sans se montrer dangereux, c’est Lorient qui va ouvrir le score. Lancé en profondeur Wissa se présente devant Lecomte. L’attaquant lorientais crochète le gardien monégasque qui le percute. Penalty pour Lorient. Un penalty transformé par Moffi (0-1, 7e). En seconde période Monaco va rapidement revenir au score après une main dans la surface. Wissam Ben Yedder se présente et trompe Dreyer (1-1, 48e). Cette égalisation ne va pas perturber Lorient qui va réussir à marquer un deuxième but par l’intermédiaire de Moffi (62e). Alors que Lorient croit s’offrir une nouvelle victoire importante pour le maintien, Wissam Ben Yedder va égaliser en toute fin de match (2-2, 93e). Un match nul qui n’arrange pas Monaco, qui aurait pu revenir à un point de Lyon. Monaco reste au pied du podium (4e) à trois points de l’OL et cinq du PSG, son prochain adversaire en Ligue 1.