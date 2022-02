Lille / PSG : Plusieurs joueurs sous la menace

Le PSG a rendez-vous avec la 23e journée de Ligue 1 à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse du LOSC, champion de France en titre. Large leader mais en manque de repère dans le jeu, les hommes de Mauricio Pochettino affrontent une équipe avec un capital confiance pas très élevé et pointant à une triste 11e position. Une partie qui verra quelques parisiens sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune ce soir.

Ainsi, ayant écopé d’un carton jaune contre l’OGC Nice, Danilo Pereira sera, lui, suspendu face au Stade Rennais lors de la 24e journée. Ce dimanche soir, quatre joueurs rouge et bleu sont sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune. Déjà, Ander Herrera, forfait pour cause de blessure, et Colin Dagba, qui devrait figurer sur le banc des remplaçants au coup d’envoi, en font partie. Côtés titulaires, Marco Verratti et Presnel Kimpembe devront, pour leur part, faire particulièrement attention. Si carton jaune il y a, la suspension sera effective non face au Stade Rennais mais face au FC Nantes, soit la rencontre de la 25e journée de Ligue 1 le 19 février prochain.