Revue de Presse PSG : LOSC, Mbappé, Pochettino, Real Madrid…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 6 février 2022. L’avenir incertain de Mauricio Pochettino avant le déplacement sur la pelouse du LOSC, Mbappé taulier de l’équipe, un premier test avant le Real Madrid…

Le quotidien L’Équipe évoque la situation de Mauricio Pochettino avant la rencontre de ce soir face au LOSC et explique que ce dernier « est de plus en plus chahuté pour son incapacité à donner un visage séduisant à son équipe. » Ce match doit servir de tremplin pour arriver en force face au Real Madrid. Le journal nous apprend que l’élimination en Coupe de France face à Nice n’a pas du tout été digéré en haut lieu. Que ce soit le président Nasser Al-Khelaifi, très attaché à la compétition ni à Doha, où on estime, à juste titre ou pas, qu’avec un tel effectif, le minimum serait de tout remporter en France. Le média rajoute que « de l’agacement au coup de sang, il n y a parfois qu’un saut » même si aujourd’hui il « n’est pas question de le franchir avec Pochettino » et ceci pour deux raisons : « Parce que l’Argentin était le choix de Doha et d’Al-Khelaifi alors que le directeur sportif Leonardo avait pris la décision de se séparer de Thomas Tuchel. Et parce qu’en le nommant en janvier 2021 les directions entendaient lui donner six mois pour prendre ses marques et façonner son groupe, un peu comme ils l’avaient fait avec Carlo Ancelotti neuf ans plus tôt. »

De plus L’Équipe explique que si le coach parisien est pointé du doigt, c’est parce que son équipe donne le sentiment de stagner. La fin 2021 avait laissé entrevoir du mieux par séquences, mais les prestations fades se succèdent ces dernières semaines. » Mais le problème c’est que « sur le fond comme sur la forme : le PSG affiche trop rarement un visage dominateur » et cherche son match référence.

Enfin l’arrivée de Sergio Ramos, Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma « ont repensé la géographie du vestiaire en même temps qu’elles ont affaibli les statuts des joueurs » comme Navas, Presnel Kimpembe et Angel Di Maria.

Le quotidien sportif révèle que Kylian Mbappé sera bel et bien présent au coup d’envoi face au LOSC contrairement au match de Coupe de France de ce lundi car il avait ressenti une gêne lors des deux derniers entrainements avant cette rencontre, « ce n’est pas le cas cette fois ».

Dans son édition du jour, Le Parisien confie que cette affiche du soir ressemble à un match de Ligue des Champions. Si l’équipe de Mauricio Pochettino déçoit en championnat et « offre un spectacle pénible, elle peut être renversante et prodigieuse face au grand Real de Carlo Ancelotti. Parce que la Ligue des Champions suscite chez ces gens-là de Paris une autre motivation, un orgueil différent, une tactique plus simple (le contre), souvent le soir où les étoiles ont envie de briller alors qu’elles lambinent en Ligue 1, Kylian Mbappé excepté. » Que ce soit LOSC, ou le Stade Rennais la semaine prochaine, « s’avance sur la route du PSG comme l’une de ces formations solides et joueuses, capables de les ennuyer ». En tout cas, cette affiche du soir offre une dernière fenêtre « pour se juger dans le combat, l’appétit des sommets et l’épaisseur du cuir » avant d’affronter les Madrilènes en C1.

Le quotidien local fait un point sur les joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison : Kylian Mbappé, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi. Les quatre internationaux sont les seuls de l’effectif à avoir dépassé les 2 000 minutes de jeu au total toutes compétitions confondues. Par ailleurs c’est le numéro 7 Rouge & Bleu qui domine ce classement avec 2389 minutes cumulées. Chiffre cocasse, Wijnaldum et Icardi ont joué plus de matches que Marquinhos… Mais ont disputé 700 à 800 minutes de moins. Par ailleurs, Mauricio Pochettino va aligner sa 116e composition d’équipe différente de suite.

Pour le quotidien La Voix du Nord, le PSG « est sur les rails pour récupérer sa couronne cédée l’an dernier à la surprise générale à la bande à Christophe Galtier, pour Lille, un succès face aux stars de la capitale serait un symbole fort. » Le journal estime que battre « le PSG une seconde fois après le succès arraché (1-0) lors du Trophée des Champions, début août, serait un vrai signal donné à la France du foot » dans un stade Pierre Mauroy qui sera plein pour la première fois en presque deux ans. Si une grande partie de ce public « n’aura d’yeux que pour la star argentine, au LOSC de montrer qu’il peut mettre Paris en bouteille, même avec Messi. »