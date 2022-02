LOSC / PSG : les compositions officielles

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG affronte le LOSC – au Stade Pierre Mauroy – en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. Après l’élimination en Coupe de France en début de semaine, les Rouge & Bleu voudront retrouver le goût de la victoire et poursuivre leur cavalier seul en tête du championnat. Onzième avant le coup d’envoi, les Nordistes peuvent retrouver la première partie de tableau en cas de succès. Et pour cette rencontre dans le Nord, Mauricio Pochettino est privé de certains joueurs (Ramos, Diallo, Gueye, Herrera, Wijnaldum, Neymar et Icardi).

Ainsi, le coach argentin a décidé de composer son équipe dans un schéma en 4-3-3. Gigio Donnarumma débute dans le but parisien. Il sera protégé par une défense à quatre : Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. L’indispensable Marco Verratti est aligné au milieu de terrain et est accompagné par Danilo Pereira et Leandro Paredes. Enfin, le trio offensif est composé de Leo Messi, Ángel Di María et Kylian Mbappé. De son côté, Jocelyn Gourvennec a titularisé les deux anciens Parisiens : Timothy Weah et Hatem Ben Arfa

Feuille de match LOSC / PSG

23e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 6 février 2022 à 20h45 au Stade Pierre Mauroy – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Letexier – VAR : Castro