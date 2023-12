Hier soir, lors du tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France, le PSG a hérité de l’US Revel, club de Régional 1. Les joueurs du club de sixième division ont laissé éclater leur joie au moment du tirage.

Le PSG va entamer sa quête de la Coupe de France, qu’il n’a plus remporté depuis deux ans, contre l’équipe de Régional 1, l’US Revel. Lors du tirage au sort des 32es de finale de la compétition, le club de la capitale est donc tombé sur cette équipe de sixième division. C’est le charme de la doyenne des compétitions en France qui permet à des équipes amateurs d’affronter des équipes professionnelles. Si les clubs amateurs arrivent à ce stade de la compétition, ils rêvent d’affronter les plus grandes équipes de l’Hexagone. C’était le cas de l’US Revel.

A voir aussi : Les Féminines affronteront Bréquigny Rennes en 16es de Coupe de France

Un magnifique cadeau pour l’US Revel

Comme tous les supporters, les joueurs du club de Régional 1 ont regardé le tirage au sort. Ils étaient tous réunis dans les vestiaires. Et lorsque le nom du PSG a été tiré, ils ont explosé de joie. Des images toujours aussi belles. Totalement déchaînés, les joueurs ont hurlé de bonheur à l’idée de défier le champion de France et ses stars. Les amateurs ont sauté dans tous les sens et se sont pris dans les bras, en levant les poings en l’air. Avant de chanter tous ensemble : « Olélé, olala, qui ne saute pas, n’est pas Revélois. » Présent à Paris, le président de l’US Revel, Didier Roques, était ravi d’affronter le PSG. « Les joueurs ont déjà savouré cette qualification parce que c’était un très beau moment pour nous. Et là le tirage nous offre un magnifique cadeau, on est très, très heureux. […] C’est un magnifique cadeau de jouer contre eux. »