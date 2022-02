L’impressionnante masse salariale du PSG

Ce n’est un secret pour personne, le PSG possède de gros moyens financiers et s’est permis d’en profiter lors du dernier mercato estival. Donnarumma, Messi, Wijnaldum, Mendes, Ramos, Hakimi… Le club de la capitale a bien renforcé son effectif mais a aussi fait gonfler drastiquement sa masse salariale. Selon L’Équipe, cette dernière s’établit à 629 millions d’euros cette saison, dont 136 millions d’euros de charges.

Ces chiffres représentent 37% des rémunérations des 20 clubs de Ligue 1 (1,73 milliards d’euros au total), du jamais vu. Mais le club évalue des chiffres différents avec plutôt 585 millions d’euros de masse salariale, dont 127 millions d’euros de charges. Et tout cela pour l’ensemble des salariés, notamment ceux du Handball et du Judo. Le journal précise que le club parisien ne semble pas être sous la menace de sanctions de l’UEFA. Par ailleurs, il faut noter que dès la saison prochaine le fair-play financier sera réformé avec la mise en place d’un « salary cap » et d’une « luxury tax ».