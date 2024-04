En match en retard de la 29e journée, le PSG affrontait le FC Lorient ce mercredi soir. Grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé et un grand Mbappé, double buteur et magique passeur, le PSG s’est imposé (1-4) et attend désormais le résultat de Monaco pour savoir s’il sera champion ce soir.

Ce mercredi soir, le PSG jouait son match en retard de la 29e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient. Après la victoire au Parc des Princes contre Lyon dimanche (4-1), Luis Enrique avait décidé de faire neuf changements, avec notamment les retours de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans le onze. Les jeunes Mayulu et Zague étaient également titulaires. Après un début de match poussif, le PSG va faire la différence en trois minutes grâce à des buts des deux internationaux français. Les deux seront encore sur le troisième but, Kylian Mbappé réalisant un festival sur le côté gauche de la défense lorientaise avant d’offrir le but à Ousmane Dembélé qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Avec les changements, le PSG va baisser de rythme et voir Lorient marquer un but. Kylian Mbappé va s’offrir un doublé et sceller la victoire en toute fin de match (1-4). Le PSG a fait sa partie du marché et attend désormais le match de Monaco contre Lille pour savoir s’il est champion de France ce soir. Au micro de Prime Video, Luis Enrique

« On peut être champion dans deux heures ? Oui, ce n’est pas super. Je préfère gagner un championnat après avoir obtenu les points. Mais bon, c’est le programme qui est comme ça. On est heureux parce que l’on a gagné le match et je pense que l’on méritait de gagner le match. Ce n’est pas facile de jouer dans ces conditions. J’ai changé beaucoup de joueurs, j’ai donné l’opportunité d’avoir des minutes à beaucoup de joueurs. Mais toute l’équipe travaille, ça marche bien à chaque match, donc évidemment que je suis content. Vous avez fait comprendre à vos joueurs qu’une saison, ce n’était pas que onze joueurs, mais 22 ou 23. Comment avez-vous fait ? C’est simple, je crois. Chaque entraîneur essaye de faire la même chose, essaye de rendre tous les joueurs impliqués pour aller chercher des objectifs. Je trouve qu’aujourd’hui, on a réussi à montrer que l’on avait une superbe académie. On a de la qualité et je pense qu’en leur donnant des minutes, ça donne des solutions supplémentaires pour l’équipe. C’est l’une des choses qui me rend le plus heureux. »

« J’essaye de pratiquer ce travail d’une manière à être connecté avec l’académie, mes joueurs »

Le coach parisien a ensuite été questionné sur le fait que les autres entraîneurs du PSG n’ont pas réussi à faire ce qu’il fait avec son effectif. « Je ne peux pas comparer avec les autres. Ce n’est pas bien par rapport aux autres entraîneurs. Chaque saison est différente. Quand on est venu ici, c’était une situation différente. J’essaye de me battre pour mes idéaux et pour ça, il faut que mes joueurs donnent le meilleur de mon football et qu’ils donnent du plaisir aux supporters, que l’on donne le meilleur possible. Maintenant, c’est super comme moment, mais il y a aussi beaucoup de mauvais moments dans une saison pour un entraîneur. On doit se battre désormais pour chaque trophée et j’espère que l’on aura encore huit matches. Je suis content. Comment vous vous sentez ? Ça pourrait être la même vie dans chaque ville du monde parce que je travaille tout le temps, je vais chez moi très tard. J’essaye de pratiquer ce travail d’une manière à être connecté avec l’académie, mes joueurs. J’aime ma vie, j’aime ça. Je souris beaucoup dans ma vie, je suis très heureux. »