[MAJ] L’Inter Milan refuse l’offre du PSG pour Skriniar

Si le dossier Milan Skriniar semble compliqué à boucler, il n’en demeure pas moins une priorité pour le PSG. En effet, la direction du club de la capitale a ciblé le poste de la défense centrale à renforcer, et le nom du Slovaque est celui qui semble faire l’unanimité auprès des décideurs parisien. C’est en ce sens que, malgré la difficulté à trouver un accord avec leurs homologues de l’Inter Milan, les dirigeants Rouge & Bleu continuent de travailler sur le dossier. En l’état et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain espère trouver un accord sous la barre des 60 millions d’euros. Un prix qui semble raisonnable et peut même paraître excessif pour un joueur de 27 ans qui ne dispose plus que d’une année de contrat avec les Nerazzurri. Cependant, le board milanais ne l’entend pas de la même oreille. Toujours selon le quotidien sportif italien, le président du club pensionnaire de Serie A, Steven Zhang, devrait repousser la dernière offre en date du PSG de 60 millions d’euros + 5 millions en bonus. Ce dernier évaluerait Milan Skriniar à 90 millions d’euros.

Une rencontre prévue aujourd’hui

Au milieu de ces chiffres annoncés par la presse, une délégation du PSG serait attendue à Milan aujourd’hui afin de discuter du dossier Skriniar. A deux semaines de la fermeture des portes du mercato estival 2022, le Paris Saint-Germain semble avoir fait de Milan Skriniar une priorité absolue pour renforcer son arrière garde. De son côté, l’Inter Milan s’accroche à la dernière année de contrat de son joueur. Un feuilleton qui devrait animer les derniers jours de cette période des transferts du côté de la capitale française.

MAJ 17h30

La rencontre a rendu son verdict

C’est plus tard dans la journée que nous parviennent les premiers échos de cette rencontre. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, c’est par le biais d’Antero Henrique que le PSG a rencontré les dirigeants de l’Inter Milan. La proposition sur la table aurait été de 50 millions d’euros + des bonus. Une offre refusée par les milanais.

De son côté, Fabrizio Romano avance les mêmes informations. Pour l’autre confrère italien, l’Inter Milan considère Milan Skriniar comme un joueur clé, et n’a aucune intention d’accepter cette offre. Le journaliste reconnu concernant le marché des transferts affirme également que les Nerazzurri seraient prêt à proposer une prolongation de contrat à leur défenseur slovaque dans les prochains jours. Pour rappel, le bail actuel de Milan Skriniar prend fin en juin 2023.