Bien que le dossier Milan Skriniar n’avance plus depuis de longues semaines, le PSG a encore la possibilité d’attirer le défenseur central slovaque d’ici la fin de ce mercato estival.

Désireux de renforcer sa charnière centrale avec un top joueur consécutivement au passage à un système avec trois défenseurs centraux, la direction du PSG a décidé de jeter son dévolu sur Milan Skriniar, en fin de contrat à l’Inter le 30 juin 2023. Seulement voilà, si la piste est active depuis de semaines, sa dernière avancée en date est lointaine. Un accord contractuel existerait entre le joueur et Paris, mais le club parisien ne parvient pas à trouver un terrain d’entente avec les Nerazzurri concernant le montant du transfert.

Le Parisien effectue d’ailleurs un point sur ce dossier dans son édition de ce mercredi en indiquant que les position des deux parties n’ont pas vraiment évolué. Le PSG travaillerait d’arrache-pied afin de boucler la venue du joueur de 27 ans pour moins de 60 M€, tandis que l’Inter n’aurait de cesse de réclamer 80 M€ bonus compris. Un tarif qui n’est tout simplement pas envisageable pour les pensionnaires du Parc des Princes, qui indiquent même que Milan Skriniar ne viendra tout simplement pas à Paris si ce tarif ne bouge pas.

La porte reste entrouverte pour Skriniar malgré la vente de Casadei

En parallèle, l’Inter va officiellement vendre Cesare Casadei à Chelsea contre 15 M€ plus 5 M€ de bonus dans les prochaines. Le club lombard va ainsi engranger de belles liquidités. Suffisamment pour conduire l’écurie italienne à fermer la porte à Milan Skriniar — qui prolongerait son contrat s’il finissait par rester en Lombardie ?

Oui et non selon les informations dévoilées par La Gazzetta dello Sport ce mercredi. Le quotidien italien au papier rose indique que l’Inter a bel et bien l’espoir que cette vente de Cesare Casadei puisse permettre de conserver ses top joueurs tels que le Slovaque. Toutefois, le média italien poursuit en indiquant que rien n’est totalement acté, notamment si une offre conséquente arrive. La balle est donc dans le camp du PSG. Reste simplement à savoir si un terrain d’entente est trouvable entre l’évaluation de moins de 60 M€ de Paris et les 80 M€ bonus compris de l’Inter.