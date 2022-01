En raison de la pandémie du Covid-19, des matches comptant pour les Eliminatoires à la Coupe du Monde 2022 dans la Zone Am-Sud avaient été reporté en mars dernier. Ces matches ont été reprogrammés du 24 janvier au 2 février. Un rendez-vous international qui pouvait concerner plusieurs joueurs du PSG.

Alors que Marquinhos a été convoqué avec le Brésil, ce ne sera pas le cas de Lionel Messi. Déjà qualifié pour le Mondial au Qatar, L’Albiceleste affrontera le Chili le 27 janvier et la Colombie le 1er février. Selon les informations de TYC Sports, Lionel Scaloni ne fera pas appel à l’attaquant du PSG. Ce dernier n’aurait pas été contre rejoindre sa sélection mais son test positif au Covid-19 et son temps de récupération un peu plus long ont poussé la Pulga à rester à Paris.