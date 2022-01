Le PSG va retrouver le Parc des Princes ce samedi pour la première fois de l’année le Parc des Princes. Les Rouge & Bleu recevront Brest dans le cadre de la 21e journée de la Ligue 1 (21h00) et voudront continuer d’asseoir leur avance sur le dauphin niçois. Pour cette rencontre, le club de la capitale va retrouver un certain nombre de joueurs qui reviennent de blessure ou du COVID, comme Angel Di Maria, Danilo Pereira ou encore Julian Draxler. Mais un absent de taille ne sera pas là, Leo Messi. Comme l’indique les médias argentins, le numéro 30 parisien ne devrait pas être là ce week-end. Testé positif au COVID, l’ancien barcelonais a repris individuellement depuis une semaine mais ne s’est toujours pas entraîné avec le groupe. Sur son compte Instagram, le joueur s’est exprimé sur sa situation et a tenu à rassurer ses fans.

« Bonjour ! Comme vous le savez, j’ai eu le COVID et je voulais juste vous remercier pour tous les messages que j’ai reçu et pour vous dire que cela a pris plus longtemps que ce que je pensais pour aller mieux mais je suis presque rétabli. J’ai vraiment hâte de retourner sur les terrains. Je m’entraîne ces jours-ci pour revenir à 100%. Il y a de très beaux défis à venir cette année et j’espère que nous pourrons nous revoir très bientôt. »

En accord avec le PSG et l’Argentine, Leo Messi ne voyagera pas en Amérique du Sud lors des prochains matches internationaux à la fin janvier.