Marquinhos bel et bien convoqué avec le Brésil

Du 24 janvier au 2 février prochain, la zone Amérique verra se disputer deux matches de qualification à la Coupe du Monde 2022. Ces deux journées étaient initialement prévues en mars dernier mais elles ont été décalées du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Problème pour le PSG, plusieurs de ses joueurs sont directement concernés alors même que le club de la capitale disputera son 8e de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice dans le même temps.

C’est une problématique sur laquelle il serait intéressant de se pencher, surtout dans ce genre de situations : L’Argentine étant déjà qualifiée, Lionel Messi, en manque criant de rythme, devrait logiquement rester à Paris. En revanche, il y a toutes les chances de croire que Leandro Paredes et Angel Di Maria seront appelés par leur sélectionneur, Lionel Scaloni. Pour sa part, c’est désormais officiel, Marquinhos a bien été convoqué par Tite avec le Brésil et ce, même si, à l’image des Argentins, l’équipe auriverde a déjà validé son billet pour le mondial au Qatar. Des rencontres, très loin de la capitale française, qui auraient, avec un peu de bon sens, pu être évitées. Surtout à 15 petits jours d’affronter un certain Real Madrid en Ligue des Champions…