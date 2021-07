Lionel Messi trouvé très proche des joueurs du PSG

Lionel Messi tient son premier trophée avec l’Argentine. Grâce à un but de son ami Ángel Di María (lire ici), l’Albicéleste a battu le Brésil au Maracana (1-0). Des amis, Leo Messi en a plusieurs dans le football. Mais chacun a pu remarquer hier que la Pulga était véritablement très proche de Neymar. Et ami avec Leandro Paredes. Et comme cela fait trois joueurs du PSG… et que Lionel Messi n’est plus sous contrat avec le FC Barcelone depuis le 30 juin, et bien forcément ça parle… sur les réseaux sociaux. Après la rencontre Ángel Di María a confié que Leo Messi lui avait dit que ce serait “sa finale”. Bien vu, puisque l’attaquant du PSG a été désigne “homme du match”.