La finale de la Copa América au stade Maracana de Rio de Janeiro entre le Brésil et l’Argentine était présentée comme une opposition Neymar vs Lionel Messi, mais l’unique buteur (22e) et homme du match a été Ángel Di María. Avec cette victoire 1-0 l’Albicéleste regagne un titre 28 ans plus tard. “Nous en avons tellement rêvé, nous nous sommes tellement battus, beaucoup de gens ont douté et nous ont critiqués, mais nous avons continué à cravacher jusqu’à aujourd’hui, et, Dieu merci, nous avons remporté le titre tant attendu que nous recherchions”, a commenté l’attaquant du PSG après ce sacre continental. “On m’avait dit que le latéral brésilien (Renán Lodi, NDLR) s’était un peu endormi dans le marquage, alors j’ai profité de la passe parfaite (de De Paul) pour aller marquer.” Avec ce petit lob qu’il maitrise tant. Ce n’est pas la première fois qu’Ángel Di María marque un but en finale pour l’Argentine. Le Fideo avait obtenu la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Pékin 2008 contre le Nigeria, en marquant de la même manière.

Après ce triomphe de l’Argentine c’est Lionel Messi qui a été désigné comme meilleur joueur de cette édition de la Copa América. L’Albiceleste, qui n’avait plus remporté de titre depuis la Copa América 1993, a porté à 20 le nombre de matches sans défaite ; a stoppé la série de 13 matches sans défaite du Brésil ; s’est vengé la défaite subie en demi-finale de la Copa América en 2019 contre les Brésiliens ; a évité de laisser un deuxième titre consécutif à la Canarinha. Marquinhos et Neymar ont joué l’intégralité de la finale. Leandro Paredes (averti) a disputé les 53 premières minutes. Ángel Di María est sorti à la 79e minute. Les quatre hommes vont pouvoir bénéficier de trois semaines de vacances avant de retrouver le PSG.