Revue de presse PSG : finale de l’Euro, Sergio Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG ce dimanche 11 juillet 2021 dans la presse hexagonale… Marco Verratti et la finale de l’Euro à Wembley (21 heures), en plus des dernières informations sur Sergio Ramos sont les thèmes du jour.

L’Équipe du 11 juillet

L’Équipe de ce dimanche consacre logiquement sa Une à la finale du championnat d’Europe des Nations et la rencontre qui va opposer l’Italie à l’Angleterre. Le journal fait un focus sur la relation entre Lorenzo Insigne, Ciro Immobile et Marco Verratti, qui ont tous les trois joué ensemble à Pescara en 2011. Cette histoire “semble incroyable” et les trois joueurs “n’auraient sans doute pas parié dessus”. Le “petit hibou” a commencé à 18 ans et il est déjà “un talent rare” mais aussi il est “la garantie d’une plus-value intéressante”. Et pour le journal sportif, qui de mieux pour le valoriser que “Zdenek Zeman, l’entraîneur qui les fait courir comme des lapins et jouer comme des dieux ?” Après le titre de Pescara en Serie B, Insigne est transféré à Naples, Immobile au Genoa et Verratti au sein du plus beau club du monde (NDLR. On avoue c’est l’auteur de la revue de presse qui a rajouté cette partie).

Le trio a poursuivi sa collaboration en sélection, jusqu’à la finale de l’Euro…

Sans surprise, Roberto Mancini va garder la même équipe que lors de la victoire face à l’Espagne. Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti seront donc titulaires pour cet événement. La Nazionale compte se reposer sur la supériorité offensive dans l’axe mais aussi sur la qualité technique du milieu de terrain pour faire la différence.

Un peu plus loin, le quotidien fait un focus sur l’arrivée de Sergio Ramos au PSG et le fait qu’il n’a aucune “garantie d’être titulaire.” Comme nous vous l’avions révélé le 15 mai dernier, le joueur et le Paris Saint-Germain “étaient en contact depuis des mois”, et représentait comme une belle “opportunité de marché” dans un secteur de jeu où le club de la capitale “voulait se renforcer”. L’ancien madrilène “représentait un bon compromis : deux ans plus jeune que Silva, il débarque avec un autre vécu et débordant d’énergie” et va “intégrer la rotation des défenseurs centraux”. Si l’Espagnol a accepté les conditions posées par les Rouge & Bleu, à savoir “pas de passe-droit sur les grosses affiches”, il va néanmoins tout faire pour défendre sa place. Sergio Ramos sera mis “en concurrence directe” avec Presnel Kimpembe, et le PSG mise aussi sur son leadership en plus de sa capacité à pouvoir “encadrer le groupe”.

Le Parisien du 11 juillet

Sans surprise, Le Parisien se focalise sur la finale de l’Euro à venir et fait un zoom sur Marco Verratti qui est à la recherche de son premier titre majeur avec l’Italie. Son Euro est jugé comme “globalement positif” par le quotidien local. Par contre, après six semaines de blessure, le “guffeto” ne peut pas terminer les matches “intenses et irrespirables où le combat peut devenir physique comme technique”. Si le petit italien a distribué deux passes décisives depuis le début de la compétition, il a délivré “des prestations un peu moins abouties” sur les deux dernières rencontres. Il reste malgré tout “une pièce essentielle du puzzle de Mancini” avec à ses côtés Jorginho et Nicolo Barella. Il lui reste encore “une marche pour entrer dans l’histoire de l’Euro” et de la sélection italienne.