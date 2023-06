L’Italie de Donnarumma et Verratti termine sur une bonne note

Battu par l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations, l’Italie affrontait les Pays-Bas lors du match de la troisième place. Et les Italiens, avec les deux joueurs du PSG, Verratti et Donnarumma se sont imposés (2-3).

L’Italie espérait garnir son palmarès avec la Ligue des Nations, deux ans après avoir remporté l’Euro. Pour cela, les coéquipiers de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma devaient se défaire de l’Espagne en demi-finale de la compétition. Lors de cette rencontre, seul le portier était titulaire sur les joueurs du PSG. Et il a réalisé plusieurs belles parades mais n’a pas pu empêcher la défaite de la sélection italienne, qui a encaissé un but dans les premières minutes de la rencontre (3e) et en fin de temps réglementaire (88e). Les Italiens avaient réussi à égaliser par l’intermédiaire de Ciro Immobile (11e). La Squadra Azzurra a donc abandonné son rêve de titre et devait affronter les Pays-Bas, le pays hôte, ce dimanche après-midi pour le match de la troisième place.

Gianlugi Donnarumma capitaine

Pour cette rencontre, Roberto Mancini avait décidé de titulariser les deux joueurs du PSG, Gianluigi Donnarumma étant même désigné capitaine. Le sélectionneur italien a apporté sept changements sur son onze de départ, alors de Ronald Koeman avait décidé de faire qu’un seul changement par rapport à la défaite contre la Croatie. Malgré ces changements, c’est l’Italie qui va mieux rentrer dans le match face à des pales néerlandais. Seul Xavi Simons a surnagé côté batave lors de la première mi-temps. Les Italiens vont être récompensés avec des buts de Di Marco (0-1, 6e) et Frattesi (0-2, 20e). Il faudra attendre la deuxième le, petit, réveil des Pays-Bas. Ronald Koeman a réalisé trois changements à la mi-temps, dont l’entrée en jeu de Georginio Wijnaldum. Egalement entrée en jeu à la pause, Bergwijn va réussir à relancer les Pays-Bas en marquant (1-2, 68e). Mais l’espoir sera de courte durée puisque l’Italie, par l’intermédiaire de Chiesa, va reprendre le large quatre minutes plus tard (1-3, 72e).

Georginio Wijnaldum buteur

Les Pays-Bas vont croire marquer un deuxième but, mais Weghorst était en position de hors-jeu au moment où il a propulsé le ballon dans les buts. Georginio Wijnaldum va finalement ramener les Pays-Bas à un but (2-3) mais malgré neuf minutes d’arrêts de jeu, les Bataves ne vont pas réussir à égaliser. Les Italiens terminent donc troisième de la compétition, comme en 2021. Gianluigi Donnarumma aura joué l’intégralité et se sera montré encore une fois solide. Marco Verratti a joué 85 minutes et n’a pas, comme depuis le début de la saison, été à son meilleur niveau, même s’il a réalisé plusieurs belles choses offensivement et défensivement.

