Le PSG Handball surclassé par le FC Barcelone

Après sa défaite frustrante contre Kielce (24-25) en demi-finale du Final Four de l’EHF Champions League, le PSG Handball s’est incliné lourdement contre le FC Barcelone lors du match pour la troisième place.

Le PSG Handball pouvait s’offrir l’EHF Champions League avec sa qualification au Final Four de la compétition. Mais pour la cinquième fois en six participations, le club de la capitale n’a pas passé l’obstacle des demi-finales. Hier, les Parisiens affrontaient Kielce pour s’offrir une place en finale. Mais les coéquipiers d’Elohim Prandi ont échoué à un but des Polonais. Dans un match serré et peu prolifique en buts, les Parisiens n’ont pas réussi à profiter des opportunités qu’ils avaient pour prendre l’avantage dans les dernières minutes du match. Avec cette défaite, le PSG Handball devait défier le FC Barcelone lors du match pour la troisième place.

Le PSG n’a jamais vraiment été dans le match

Ce dimanche après-midi, les deux vaincus s’affrontaient donc pour s’offrir la place honorifique de troisième de l’EHF Champions League. Après un début de match accroché (6-6, 9e), les Barcelonais vont accélérer et rouler sur le PSG. Après avoir pris trois réalisations d’avance (9-6, 11e), l’avance ne va cesser de croitre (15-7, 17e) pour monter jusqu’à plus neuf à la mi-temps (22-13). Les Parisiens semblent encore minés par leur élimination contre Kielce la veille. En seconde période, le Barça va réussir à prendre dix buts d’avance sur le PSG. Les Parisiens vont réussir à se rapprocher mais sans jamais réussir à descendre en dessous de la barre des cinq buts de retard. Le PSG Handball termine donc sa saison sur deux défaites (37-31). Cette rencontre contre Barcelone aura été la dernière sous le maillot des Rouge & Bleu pour Dainis Kristopans, Petar Nenadic et Henrik Toft Hansen. C’était également le cas pour l’un des adjoints de Raul Gonzalez, Jota Gonzalez.

