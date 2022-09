Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG, Christophe Galtier va se présenter en conférence de presse ce jeudi à partir de 13 heures. Une prise de parole durant laquelle il sera très certainement du match contre Nice et ses retrouvailles avec son ancien club, la raison de la non-présence sur le terrain du Camp des Loges de Kylian Mbappé et Lionel Messi ce jeudi matin. Il évoquera peut-être aussi la santé de Marco Verratti et son possible retour sur les terrains mercredi à l’occasion du déplacement à Lisbonne pour y affronter Benfica dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une prise de parole qui est à suivre ici à partir de 13 heures.