Quatre absents à l’entraînement à deux jours de PSG / Nice

Le PSG va retrouver la Ligue 1 samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot) avec la réception – au Parc des Princes – de Nice dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Deux jours avant cette rencontre contre les Aiglons, spéciale pour Christophe Galtier, les 15 premières minutes de l’entraînement des Parisiens étaient ouvertes aux médias. On a ainsi pu faire sur un point sur le groupe.

Marco Verratti absent de l’entraînement

Comme depuis une semaine, Renato Sanches était présent à l’entraînement collectif. Le milieu de terrain portugais (25 ans) était encore là ce jeudi matin sur les pelouses du centre d’entraînement du PSG. Les internationaux Nuno Mendes, Vitinha, Danilo Pereira, Marquinhos, Neymar, Carlos Soler, Pablo Sarabia et Achraf Hakimi ont fait leur retour au Camp des Loges au contraire de Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui n’était pas sur les pelouses avec leurs coéquipiers. Ils se sont entraînés en salle. Suspendu pour le match à Nice, Marco Verratti – victime d’une contusion avec hématome profond du mollet gauche – était absent de cet entraînement, tout comme Presnel Kimpembe qui poursuit sa convalescence au Qatar au sein de la clinique Aspetar. Les titis Vimoj Muntu Wa Mungu, Nehemiah Fernandez-Veliz et Hugo Lamy, qui ont renforcé le groupe pendant la trêve étaient toujours présents tout comme les plus habitués aux entraînements avec l’équipe professionnelle, El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi, Ayman Kari et Warren Zaïre-Emery.