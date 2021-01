Demain après-midi, le PSG se déplace à Lorient dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 (15 heures, Téléfoot La Chaîne). À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino va se présenter devant la presse à partir de 12h30. L’entraîneur argentin fera un point sur son groupe afin de lever les doutes sur la présence ou non de Keylor Navas, Marquinhos et Ander Herrera en Bretagne eux qui ne se sont pas entraînés de la semaine. Il fera également un tour de l’actualité parisienne. Une conférence de presse à suivre ici. Pour rappel, sept absents étaient à déplorer à l’entraînement ce matin. Les trois premiers cités ainsi que Marco Verratti et Abdou Diallo (Covid) et les titis parisiens Bandiougou Fadiga – en instance de départ – et Kays Ruiz-Atil.