Le PSG se déplace sur la pelouse de Lorient dimanche après-midi (15 heures, Téléfoot la Chaîne). Un match pour lequel Mauricio Pochettino pourrait avoir un nombre d’absents important. En effet, Keylor Navas, Ander Herrera et Marquinhos – qui ne se sont pas entraînés de la semaine – sont quasiment forfaits pour ce déplacement en Bretagne dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu qui devront également se passer de Marco Verratti et Abdou Diallo. Sur son compte twitter, le PSG a fait savoir que les deux joueurs “sont confirmés positifs au test PCR Sars-Cov2. Ils vont donc respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire approprié.“