À J-1 de la réception du RC Lens (samedi à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG s’entraîne une dernière fois à Poissy ce vendredi à partir de 10h30.

Après deux matches nuls pour ses débuts en Ligue 1, le PSG aura à coeur de remporter sa première victoire devant son public face au RC Lens, autre formation en manque de résultats en ce début d’exercice 2023-2024 (1 nul et 1 défaite). Pour cette rencontre, Luis Enrique sera à coup sûr privé de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, toujours en phase de reprise, tandis que Lee Kang-In sera forfait jusqu’à la prochaine trêve internationale. Et à la veille de la réception des Sang & Or, les champions de France en titre s’entraînent une dernière fois au Campus PSG. Reste à savoir si Nordi Mukiele, qui participe aux entraînements collectifs depuis peu, sera présent avec ses coéquipiers ce vendredi matin. Les quinze premières minutes de la séance sont à suivre ici en live à partir de 10h30.