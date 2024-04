[LIVE] PSG / Le Havre : Luis Enrique en conférence de presse

A l’occasion de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit Le Havre ce samedi 27 avril (21h sur Canal +). Une rencontre qui pourrait être synonyme de titre pour les joueurs de Luis Enrique. Le technicien espagnol tient sa traditionnelle conférence de presse d’avant match à partir de 13h.

Le printemps bien entamé, le PSG et Luis Enrique peuvent se targuer de pouvoir compter sur leur effectif en intégralité ou quasi intégralité. En effet, mise à part Sergio Rico et Presnel Kimpembe, tous deux sur le chemin du retour, tous les joueurs Rouge & Bleu sont disponibles pour prendre part à la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats pour la réception du Havre. Une rencontre que prépare le technicien espagnol et son staff, afin d’officialiser le douzième titre de champion de France dans l’histoire du club de la capitale dès ce samedi. Comme à l’accoutumée, l’ancien sélectionneur de La Roja répondra aux questions des journalistes la veille du match à partir de 13h. Une conférence de presse à suivre en direct par le biais du lien ci-dessous.