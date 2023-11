Le PSG affronte Newcastle ce mardi au Parc des Princes au cours d’une rencontre capitale pour la suite de son aventure européenne. Après la gifle reçu à Saint-James Park (4-1) le 4 octobre dernier, les hommes de Luis Enrique auront à coeur de faire un grand pas vers les huitièmes de finale de C1, mais aussi de laver leur honneur.

A l’issue de cette rencontre entre le PSG et Newcastle, tout peut se passer dans ce groupe F. Le club de la capitale peut se retrouver bon dernier, comme premier ou qualifié en huitième de finale. Si le résultat de l’autre match du groupe entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund sera à surveiller, les hommes de Luis Enrique devront faire le travail sur la pelouse du Parc des Princes. Pour cela, le technicien espagnol s’est passé de deux de ses titulaires habituels : la capitaine Marquinhos, et Warren Zaïre-Emery. Les deux joueurs étant blessés, Danilo Pereira et Fabian Ruiz remplacent respectivement le Brésilien et le néo-international français. Dans l’entrejeu, Vitniha sort du onze titulaire pour faire place à Kang-In Lee.

Le fil du match

00′ Bienvenu sur le direct commenté de Canal Supporters pour ce PSG / Newcastle. Bon match à tous !

La feuille de match

5e journée de LdC – Stade : Parc des Princes – Heure : 21h00 – Diffuseurs : Canal + & RMC Sport – Arbitre : Szymon Marciniak

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez – Ruiz, Ugarte, Lee – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. Remplaçants : Letellier, Tenas, Barcola, Soler, Mukiele, Ramos, Asensio, Vitinha

