Demain après-midi (15h sur la chaîne Téléfoot), le PSG affrontera le FC Lorient au Stade du Moustoir, à l’occasion de la 22ème journée de Ligue 1. Actuellement deuxième du championnat suite à la victoire de l’OL face aux Girondins de Bordeaux, les joueurs de Mauricio Pochettino devront s’imposer afin de reprendre leur fauteuil de leader. Pour ce match, le coach argentin sera privé de Keylor Navas, Marquinhos, Juan Bernat, Abdou Diallo, Ander Herrera et Marco Verratti. De son côté, l’entraîneur des Merlus, Christophe Pélissier, doit aussi se passer de quelques joueurs : Thomas Fontaine, Matthieu Saunier et Quentin Boisgard. Incertains avant le match, Fabien Lemoine et Enzo Le Fée sont présents. Voici ci-dessous le groupe des 20 joueurs lorientais pour affronter le PSG ce dimanche après-midi.

Le groupe du FC Lorient