Le PSG se déplace à Lorient demain après-midi (15 heures, Téléfoot la Chaîne). Comme c’est de coutume depuis plusieurs mois, le PSG fait un point médical avant chaque rencontre. Ce samedi après-midi, le PSG a communiqué sur ses joueurs absents pour le déplacement dans le Morbihan. Testés positifs à la Covid-19, Marco Verratti et Abdou Diallo sont évidemment forfaits. Absents de l’entraînement depuis le début de la semaine, Keylor Navas, Ander Herrera et Marquinhos ne seront également pas du voyage en Bretagne. Le portier costaricain souffre d’une “contusion sterno-costale“. L’évolution de cette dernière est favorable et Navas devrait faire son retour à l’entraînement collectif en début de semaine prochaine. Ander Herrera a lui repris l’entraînement individuel et sa reprise avec le groupe est attendu en milieu de semaine prochaine. Enfin, Marquinhos souffre d’une lésion à l’adducteur droit. “L’évolution favorable, reprise avec le groupe en milieu de semaine.“ En conférence de presse, Mauricio Pochettino a confirmé que deux de ses adjoints avaient été testés positifs à la Covid-19. Il s’agit de Miguel D’Agostino et son fils Sebastiano Pochettino.