Lorient / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce soir (19 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Lorient pour un match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devrait de nouveau effectuer quelques changements.

Le PSG peut être officiellement sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire ce soir après son match sur la pelouse de Lorient. Pour cela, le club de la capitale doit s’imposer au Moustoir est espéré que Monaco ne l’emporte pas contre Lille (match à 21 heures). Pour cela, Luis Enrique devrait apporter quelques changements dans son onze de départ en comparaison au large succès contre Lyon dimanche dernier sur la pelouse du Parc des Princes. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait poursuivre. En défense, Le Parisien et l’Equipe ne s’accordent pas.

Gonçalo Ramos récompensé de son match contre Lyon ?

Pour le quotidien sportif, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nuno Mendes devraient être titulaires devant le numéro 99 du PSG. Pour le quotidien francilien, c’est Milan Skriniar qui devrait accompagner l’international français en charnière centrale. Il hésite entre l’international marocain et Nordi Mukiele pour le poste de latéral droit. Pour le milieu de terrain, les deux quotidiens ne sont pas non plus d’accord. L’Equipe titularise Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz. Le Parisien remplace le titi parisien par Lee Kang-In. Le Sud-Coréen est titularisé en attaque en compagnie de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé par le quotidien sportif. Le quotidien francilien place lui Gonçalo Ramos, auteur d’un doublé contre Lyon, avec les deux internationaux français.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Hernandez, Mendes – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Lee

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Hernandez, Mendes – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Mbappé, Lee Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi (ou Mukiele), Skriniar, Hernandez, Mendes – Lee, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Ramos, Mbappé (c)

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi (ou Mukiele), Skriniar, Hernandez, Mendes – Lee, Ugarte, Ruiz – Dembélé, Ramos, Mbappé (c) Le XI probable de Lorient : Mvogo (c) – Touré, Talbi, Adjei – Kalulu, Louza, Bakayoko, Mendy – Kari, Bouanani – Bamba

équipes probables Lorient / PSG (L’Equipe)