Lorient / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du FC Lorient (1-4). Et le duo Ousmane Dembélé – Kylian Mbappé a porté la formation parisienne.

Large vainqueur du FC Lorient sur le score de 1-4, le PSG devra encore patienter avant d’être officiellement sacré champion de France. Si les joueurs de Luis Enrique ont fait leur part du job avec ce succès dans le Morbihan, la victoire de l’AS Monaco face au LOSC (1-0) retarde donc le sacre des Rouge & Bleu de quelques jours. Mais, les Parisiens sont restés sur la même ligne que leurs dernières rencontres. Malgré un onze de départ largement remanié, avec neuf changements par rapport à la victoire face à l’Olympique Lyonnais (4-1) dimanche, le club de la capitale n’a pas souffert face à une équipe lorientaise à la lutte pour le maintien. Et quelques joueurs se sont particulièrement illustrés dans cette rencontre.

Dembélé et Mbappé en forme, Mayulu se signale, Lee déçoit

Auteur d’un doublé, Ousmane Dembélé traverse actuellement sa meilleure période sous le maillot parisien. Face aux Merlus, le numéro 10 des Rouge & Bleu a inscrit un doublé. « Dans une forme étincelante, il a encore frappé en signant un doublé ! D’abord, il décoche une frappe du gauche dans le petit filet à l’entrée de la surface (0-1, 19e). Puis il marque dans le but vide après un excellent travail de Mbappé (0-3, 60e). C’était encore du très bon Dembélé, percutant et déroutant pour ses adversaires », constate Le Parisien, qui lui attribue la note de 8/10. Autre joueur en forme, Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le capitaine des Bleus est l’homme du match du côté de L’Equipe avec la note de 8/10 : « Il a démontré un très bon été d’esprit en étant impliqué. Une frappe détournée (17e) par Mvogo. Il inscrit le deuxième but de son équipe d’une talonnade chanceuse (22e). Un magnifique travail côté gauche où il se joue d’Adjei pour offrir le troisième but à son pote Dembélé (60e). Un tir puissant (72e) mis en corner. Une passe pour son frère qui aurait pu être décisive (84e). Il a fini par sa spéciale : il rentre sur son pied droit, fixe le défenseur et enroule son tir qui touché par un défenseur ne peut être sorti (90e). Il a inscrit à Lorient ses 25e et 26e buts en Championnat. »

Titulaire dans l’entrejeu, Senny Mayulu s’est distingué dans cette rencontre. Le Titi s’est montré inspiré au Moustoir, en étant notamment à l’origine de l’ouverture du score. « Cela devient très sérieux et Paris, confiant aujourd’hui pour qu’il signe son premier contrat professionnel, serait bien inspiré d’aller vite. Toujours aussi à l’aise balle au pied, présent sur les replis défensifs, il a offert beaucoup de liberté à Dembélé par son positionnement. Il décale bien son camarade sur l’ouverture du score (0-1, 19e). Remplacé par Soler (62e) », analyse le quotidien francilien qui lui donne la note de 6/10. En revanche, un joueur a déçu dans cette rencontre, Lee Kang-In. Le Sud-Coréen n’a pas beaucoup pesé dans le jeu de son équipe et reçoit la note de 4/10 dans L’Equipe. « Milieu gauche, le Coréen a été peu visible. Difficile à trouver en première période, son activité a été très limitée. Ce qui ne lui ressemble pas. Même s’il ne fait pas toujours de différences, il participe davantage au jeu d’ordinaire. Pas trop sur la pelouse du Moustoir. Remplacé par Ugarte (61e). »