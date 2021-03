Luc Steins et Adama Keita prolongent avec le PSG Handball

Ce lundi, le PSG Handball a annoncé les prolongations de contrat de deux joueurs. Arrivé en tant que joker médical en novembre dernier afin de palier l’absence de Nikola Karabatic, Luc Steins avait signé un contrat de huit mois avec le club de la capitale, soit jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. Aujourd’hui, le club de la capitale a annoncé que l’international néerlandais a paraphé un nouveau contrat avec le PSG Handball jusqu’en juin 2024. Le demi-centre de 26 ans s’est réjoui de sa prolongation, via le site officiel du PSG. “Je me sens particulièrement bien à Paris. Le Club m’a réservé un très bon accueil et m’a mis dans les meilleures conditions. En quelques mois, j’ai le sentiment d’avoir franchi un nouveau cap dans ma carrière. Le fait d’évoluer au quotidien avec cet effectif et sous les ordres de Raul Gonzalez est une chance. Je suis honoré de pouvoir poursuivre l’aventure et je tiens à remercier le Fénix Toulouse, qui a rendu cela possible. Je suis désormais ici pour trois années supplémentaires et avec l’ambition de gagner le plus de titres possibles.”

Autre joueur concerné par une prolongation de contrat : Adama Keita. Alors qu’il arrivait en fin de contrat avec les Rouge et Bleu, le joueur formé au PSG a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2023. Depuis ses débuts en professionnel à l’âge de 18 ans, l’ailier gauche a déjà remporté 12 titres : cinq Lidl Starligue, trois Coupes de la Ligue, une Coupe de France et trois Trophées des Champions. Via le site officiel du PSG, Adama Keita (23 ans) a donné son ressenti après sa prolongation de contrat. “C’est une nouvelle grande étape pour moi. Après avoir signé mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, j’ai maintenant la possibilité d’y prolonger ma carrière. En tant que parisien de naissance, c’est un honneur et une belle satisfaction de pouvoir continuer à porter le maillot Rouge et Bleu. J’évolue aux côtés de joueurs très talentueux au quotidien. Avec eux, je veux poursuivre ma progression et marquer l’histoire du Club en remportant un maximum de trophées.”