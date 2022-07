Dans cette volonté de reconstruction, des mouvements se font un peu plus dans l’ombre au Paris Saint-Germain. La nouvelle du jour concerne le centre de formation Rouge & Bleu. Ce dernier devrait prendre une place beaucoup plus importante avec cette nouvelle ère parisienne, mais également avec l’inauguration du nouveau centre d’entraînement de Poissy, qui devrait ouvrir ses portes à la fin de la saison 2022-2023. C’est en ce sens que les contours du centre de formation se (re)dessinent avec l’arrivée d’un nouveau directeur sportif. Ce dernier n’est pas vraiment nouveau, puisque c’est l’italien Luca Cattani qui devrait occuper le poste de directeur sportif du centre de formation du Paris Saint-Germain, selon L’Equipe. Ancien occupant de la cellule de recrutement du PSG, l’homme de 40 ans a même occupé la direction de celle-ci jusqu’au mois de décembre dernier, avant de plier bagage pour le Spartak Moscou. Le club russe a indiqué dans un communiqué : « Nous espérions une coopération à long terme avec Luca, mais les circonstances ne se sont pas présentées comme prévu. Aujourd’hui, Cattani a fait ses adieux à l’équipe et au bureau des Rouge et Blanc« , à la suite de la démission de Luca Cattani le 13 juillet dernier.

Il n’arrive pas en terres inconnues, et avec un ami en place

Lorsque Luca Cattani exerce au sein de la cellule de recrutement du PSG, l’Italien entretient de bonnes relations avec le directeur sportif de l’époque … Antero Henrique. Ce dernier aujourd’hui en poste aux côté de Luis Campos, construit avec le dirigeant portugais, un organigramme à leur image au sein du Paris Saint-Germain.