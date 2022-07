Durant cette fenêtre des transferts, le PSG s’est donné comme mission, sous l’impulsion du duo Campos / Henrique, de se délester d’une liste très conséquente d’indésirables. Une tâche entamée depuis le 9 juin dernier donc, mais qui semble largement traîner en longueur tant celle-ci est délicate. En effet, les joueurs en question ne sont apparemment nullement pressés de plier bagages. En cause, des émoluments très avantageux que les hypothétiques futurs prétendants ne sont pas forcément prêts à verser. C’est notamment le cas de Mauro Icardi. Loin au sein de la hiérarchie des attaquants au club, l’ancien interiste n’est pourtant pas enclin à quitter Paris pour l’heure.

Débarqué au PSG à l’été 2019 sous forme de prêt en provenance de l’Inter, Mauro Icardi s’est rapidement placé comme un joueur incontournable sous la houlette de Thomas Tuchel. Un coup « made in Leonardo » dans les derniers instants du mercato, comme il en avait le secret. Un coup qui parait d’emblée payant puisque le joueur brille des ses premiers pas avec le club de la capitale. C’est simple, lors de ses 20 premières sorties, l’Argentin score à 17 reprises. Un bilan extrêmement prolifique en somme. Le PSG peut ainsi se frotter les mains. Malgré quelques signes annonciateurs, le choix est alors fait de lever son option d’achat. Mauro Icardi paraphe donc un bail de quatre saisons avec le PSG. Malheureusement, cette idylle rouge et bleu sera, comme on le sait, de très courte durée pour lui. Car oui, c’est à partir de la seconde moitié de sa première saison à Paris que la lente déliquescence commence pour Mauro Icardi…

Le cauchemar Mauro Icardi

Une véritable descente aux enfers qui n’en finira plus. Souvent blessé ou à court de forme, Mauro Icardi se perd peu à peu. Pourtant, sur le papier, l’avant-centre avait toute la latitude nécessaire pour devenir le numéro 9 titulaire du club après le départ, libre de tout contrat, d’Edinson Cavani à l’été 2020. Finalement, il n’en a rien été. On le sait, possédant un profil atypique, loin des canons de l’attaquant moderne, Mauro Icardi reste assez unique en son genre. Ce n’est nullement celui qui va briller par sa participation au jeu, mais il sait compenser ses lacunes par une science du déplacement, une efficacité et un jeu de tête largement au-dessus de la moyenne. Cependant, force est de constater qu’il a fait étalage de ses qualités qu’avec grande parcimonie. In fine, son bilan au PSG reste plus que moyen et ce, malgré son départ en boulet de canon donc : 90 rencontres disputées pour un total de 38 réalisations sous la tunique parisienne. Ajoutez à cela quelques frasques extra-sportives, notamment sa TV Novela désormais bien connue la saison passée, et vous comprenez l’échec que représente le transfert plus qu’onéreux de Mauro Icardi.

Le PSG souhaite donc s’en séparer, et le plus rapidement possible. Les options pour lui dénicher une porte de sortie ne sont toutefois pas légion, loin s’en faut. Monza, récent promu en Serie A, avait notamment été annoncé sur ses traces. Sous l’égide d’un certain Silvio Berlusconi, le club transalpin, aux ambitions assumées, aurait eu dans l’idée de s’appuyer sur un artilleur qui connait parfaitement le championnat italien. Mais cette piste reste, pour l’heure, une simple prise d’informations. De son côté, l’avant-centre qui est passé par la Masia durant sa jeunesse se plairait en terre parisienne et le faible temps de jeu qui lui est promis ne parait pas le convaincre de partir. Un véritable sac de nœuds en somme…

L’avis de la rédaction CS

Comme vous pouvez vous en douter, toute la rédaction de Canal Supporters est particulièrement unanime sur ce sujet : il faut tout faire pour vendre (voire « se débarrasser » selon les dires de certains) de Mauro Icardi. Au vu de son bilan exposé plus haut, il ne peut en être autrement. Intégrer un tel joueur au sein de la rotation l’an prochain n’est pas une option viable. En effet, le relancer semble aujourd’hui une mission plus que difficile (voire impossible). Non, il serait grandement plus intéressant de s’en délester et de recruter un profil différent. Et même s’il n’est pas remplacé numériquement, faire confiance à un titi comme Arnaud Kalimuendo devrait être une option Ô combien plus prioritaire. Reste à trouver un potentiel acquéreur. Et là, les talents d’Antero Henrique seront mis à rude épreuves.

L’avis des CSiens

Et vous, que pensez-vous du cas de Mauro Icardi ? Reste-t-il quelques incorruptibles gardant l’espoir fou que Christophe Galtier parvienne à le remettre sur de bons rails ? Où, comme la Doxa, estimez-vous que son histoire avec le PSG est totalement entérinée ? N’hésitez pas à nous livrer votre ressenti et votre analyse au sein de la rubrique commentaire ci-dessous.

Statistiques de Mauro Icardi en 2021-2022

Ligue 1 : 24 matches pour 4 buts inscrit (1017 minutes)

Coupe de France : 2 matches pour un but inscrit (154 minutes)

Trophée des Champions : 1 match (90 minutes)

Ligue des Champions : 3 matches (46 minutes)

*Source : Transfermarkt