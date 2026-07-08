Lucas Chevalier a fait un choix sur son avenir au PSG

Arrivé pour être le gardien numéro 1 au PSG, Lucas Chevalier a vu Matvey Safonov lui passer devant en cours de saison. Encore sous contrat jusqu’en juin 2030, il a fait un choix sur son avenir.

L’été dernier, le PSG avait misé sur Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma dans ses buts. Arrivé de Lille, l’international français a commencé la saison en tant que titulaire. Malgré quelques erreurs, Luis Enrique lui a maintenu sa confiance. Mais après une blessure à la cheville à la fin du mois de novembre, il a vu Matvey Safonov performer en son absence et garder la cage des Rouge & Bleu jusqu’à la fin de la saison. Selon certaines rumeurs, le portier russe devrait continuer en tant que numéro 1 la saison prochaine. Quid alors de Lucas Chevalier, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le PSG.

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Il a longuement échangé à plusieurs reprises avec Luis Enrique

Selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus, Lucas Chevalier aurait décidé de rester au PSG la saison prochaine. L’ancien Lillois aurait longuement échangé à plusieurs reprises avec son entraîneur, Luis Enrique. Des échanges qui auraient rassuré Lucas Chevalier. Ce dernier aurait décidé de se donner une chance de convaincre le technicien espagnol de le faire redevenir le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens au sein du club double champion d’Europe en titre.