Luis Campos dévoile sa méthode pour choisir un entraîneur

Le PSG se prépare à une révolution dans les prochaines semaines. Alors que Kylian Mbappé a accepté de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025, Mauricio Pochettino et Leonardo devraient quitter le club. Pour remplacer le directeur sportif brésilien, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Luis Campos. L’officialisation de son arrivée pourrait intervenir dans les prochains jours. Présent au AK Coaches World, un forum organisé par Aitor Karanka, le Portugais (57 ans) a dévoilé sa méthode pour choisir un entraîneur.

« Je comprends très bien les problématiques de mes entraîneurs. Je facilite leurs tâches pour qu’ils puissent se focaliser sur l’organisation au quotidien afin qu’à chaque fois ils se concentrent sur l’essentiel : la préparation du match, établir le meilleur onze, les entraînements, que les joueurs soient mieux préparés aux matchs et à leurs exigences… C’est le travail d’un directeur sportif. Être entraîneur dans le passé m’a beaucoup apporté, explique Luis Campos dans des propos relayés par Marca. […]Trouver le meilleur entraîneur pour le projet du club est la chose la plus importante pour réussir. Quand il y a un projet et qu’on a le temps dès le début de la saison, il s’agit de trouver un entraîneur qui correspond le mieux à la culture et à l’ADN du club. Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte : la langue, le style de jeu, le caractère, la personnalité.«