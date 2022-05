Video CS – Pourquoi Tchouameni doit absolument signer au PSG

Le milieu de terrain devrait être le secteur de jeu qui animera le mercato du PSG cet été. Pour entourer Marco Verratti, le club de la capitale cherche un ou des joueurs fiables pour essayer d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions et poursuivre sa domination en Ligue 1. Dans cette perspective, les Rouge & Bleu pistent Paul Pogba ou encore Aurélien Tchouameni.

Le milieu de terrain monégasque a réalisé une très belle saison avec l’ASM et attise les convoitises des plus grands clubs. Il serait dans le viseur de Liverpool, le Real Madrid et du PSG. Alors qu’un accord était annoncé proche avec la Maison Blanche, les Reds et le champion de France ne lâchent pas. Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzi et Théodore Vives – dans la nouvelle vidéo de Canal Supporters – vous expliquent pourquoi le PSG doit absolument signer Aurélien Tchouameni. Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage ! Et n’oubliez pas de vous abonner, c’est important dans notre développement !