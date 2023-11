Auteur d’un triplé face au Stade de Reims (0-3), Kylian Mbappé a tout de même reçu quelques critiques bien placées de la part de son coach, Luis Enrique.

Le PSG occupe la tête de la Ligue 1 pour la première fois de la saison. Pourtant, l’évènement le plus marquant après ce succès sur la pelouse du Stade de Reims (0-3) a été les propos tenus par le coach parisien, Luis Enrique. Malgré le triplé de son attaquant vedette, Kylian Mbappé, le technicien espagnol a expliqué qu’il en attendait plus de l’international français. « Il peut faire encore mieux, je lui demande toujours plus, comme à tous les joueurs. C’est un top joueur mondial, mais il a une marge de progression aussi (…) il peut faire encore mieux, je lui demande toujours plus, comme à tous les joueurs. C’est un top joueur mondial, mais il a une marge de progression aussi. » Un discours qui avait pour but de « piquer » le champion du Monde 2018 afin de l’encourager à donner davantage pour l’équipe.

Mbappé a compris et accepté les critiques

Une sortie médiatique qui a pu surprendre dans un premier temps, « même à l’intérieur d’un club parisien peu habitué à voir sa star tricolore de 24 ans à la fois piquée par un de ses coachs, invitée à en faire davantage pour l’équipe et à aller plus loin que des statistiques tout bonnement fantastiques (15 buts en 15 matchs) », rapporte Le Parisien. Surtout que les prédécesseurs de Luis Enrique ne se sont jamais risqués à critiquer en public le numéro 7 parisien. Mais ce discours veut surtout dire que le technicien espagnol veut voir Kylian Mbappé « s’inscrire encore un peu plus dans son projet de jeu et dans la structure collective qu’il met en place depuis son arrivée », explique LP. Un message qu’il avait en tête depuis un certain temps mais il attendait le bon timing pour l’exprimer ouvertement. « Kylian Mbappé l’a d’ailleurs parfaitement compris et a accepté ces légères critiques qu’il a jugées constructives et positives. »

Le meilleur buteur du PSG apprécie la franchise et l’exigence de son coach, « qui a pour habitude de prendre certains de ses joueurs en aparté après les matchs afin de leur expliquer des choix ou des décisions pouvant nourrir une réflexion plus poussée. » Sans surprise, Luis Enrique veut que Kylian Mbappé s’améliore dans l’implication défensive mais surtout dans son jeu sans ballon. S’il a conscience que le Français de 24 ans n’est pas friand des tâches défensives, l’ancien sélectionneur de l’Espagne « veut lui inculquer cette rigueur, ce goût de l’effort et lui faire comprendre que sa participation aux tâches défensives demeure nécessaire et vitale pour l’équilibre collectif », précise le quotidien francilien. D’autant plus que Luis Enrique attache une grande importance au travail défensif de ses trois attaquants.