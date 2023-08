Luis Enrique aurait joué un rôle important dans la réintégration de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a fait sa réintégration dans le groupe parisien. Son retour après le match face à Lorient a éteint l’incendie entre le club de la capitale et le joueur. Les observateurs et les médias tentent de démêler le vrai du faux à propos de cette situation. Lors de son retour sur RMC, Jérôme Rothen a commenté le come-back du joueur de 24 ans.

Il y a eu l’intervention de Luis Enrique

« Il y a eu un problème d’ego aussi à un moment. Et ça, ce n’est pas bon quand il y a de l’ego comme ça, sur des contrats, des paroles, on ne peut pas trouver un terrain d’entente. C‘est allé loin, il a été puni. Nasser (Al-Khelaïfi) a montré une nouvelle politique et ça c’est très bien. On sent que l’effectif d’aujourd’hui lui (Mbappé) correspond un peu plus. Je lui souhaite que la dynamique continue dans le vestiaire et qu’on ait enfin de vrais travailleurs. On a la chance d’avoir un entraîneur qui a envie de les faire bosser, et a envie de mettre ses idées en place, sans avoir les mains liées.

Il y a eu un réchauffement dans le discours entre Nasser et Kylian Mbappé, mais il y a eu intervention aussi de Luis Enrique. Je suis persuadé que l’entraîneur est aussi monté au créneau, parce qu’il a les épaules pour assurer et assumer ce poste-là. Il n’a pas envie de payer les histoires du passé. Il a mis son petit grain de sel en disant: ‘écoutez, essayez de vous arranger, d’un côté comme de l’autre, mais Kylian Mbappé, sa place est au PSG’.

Je ne suis pas convaincu forcément qu’il prolongera jusqu’en 2025. Mais le club ne sera pas lésé parce que je pense qu’ils sont suffisamment intelligents d’un côté comme de l’autre. Nasser a montré qu’il a été un peu plus ferme, mais malheureusement, il est aussi rattrapé par sa connerie du passé, de lui avoir fait signer un contrat de 2+1 où le joueur décide. Pourquoi ça s’est réchauffé? Pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau ouvert la porte à Kylian Mbappé? Parce que Kylian a dit à Nasser que le club ne sera pas perdant. (…) Comment ne pas être lésé sans prolongation? Ça peut être ça, un abandon des primes, oui. (…) Je trouve en tout cas que Nasser Al-Khelaïfi a été parfait sur le cas Mbappé. Là-dessus il a eu entièrement raison, sur toute la ligne. »