Luis Enrique compte sur Fabian Ruiz et Carlos Soler

Cette trêve internationale a laissé des traces pour certains clubs. Le PSG a perdu Warren Zaïre-Emery pour la fin de l’année 2023, alors que le Barça devra faire sans Gavi jusqu’à la fin de la saison. Les noms de Fabian Ruiz et Carlos Soler ont été avancés pour le remplacer. Mais Luis Enrique ne veut pas en entendre parler.

Comme le PSG avec Warren Zaïre-Emery, qui s’est blessé à la cheville sur l’action de son premier but avec l’équipe de France lors de sa première sélection contre Gibraltar (14-0), le FC Barcelone a vu l’un de ses joueurs être gravement blessé lors de la trêve internationale, Gavi. Le milieu de terrain a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur avec une lésion au ménisque avec l’Espagne contre la Géorgie dimanche dernier. Il est forfait pour le reste de la saison. Lors du mercato hivernal, le club catalan cherchera certainement un remplaçant à sa pépite (19 ans). Ces derniers, dans la presse espagnole, une rumeur expliquait que le Barça pourrait s’intéresser à Fabian Ruiz et Carlos Soler pour remplacer Gavi.

Ruiz et Soler dans le viseur du Barça

Le FC Barcelone espérait pouvoir recruter l’un des deux joueurs du PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ce jeudi, Sport a fait un point sur ce dossier. Selon le quotidien sportif catalan, Luis Enrique a fermé la porte à cette possibilité. Il estime que les deux internationaux espagnols peuvent avoir un rôle très important dans l’équipe cette saison. Les deux joueurs sont appréciés par Luis Enrique, poursuit Sport, lui qui veut avoir un effectif le plus large possible pour mener à bien ses objectifs. Bien qu’aucun des deux ne soit vraiment titulaire, l’ancien sélectionneur de la Roja, sait qu’il pourrait avoir besoin d’eux à un moment de la saison et estime qu’ils peuvent avoir le niveau pour jouer plus régulièrement si l’occasion se présentait, avance le quotidien sportif ibérique, qui conclut en expliquant que les deux joueurs étaient de toute façon des options chères au vu des finances du Barça.