Le PSG Handball concède le nul en EHF Champions League

Une semaine après avoir perdu sur le parquet de Kolstad (36-31), le PSG Handball recevait les Norvégiens hier. Et les deux équipes se sont quittées sur un match nul (28-28).

Après s’être imposé en championnat ce week-end, le PSG Handball retrouvait les parquets hier soir avec la réception de Kolstad en EHF Champions League. Des retrouvailles puisque les deux clubs s’étaient affrontés il y a une semaine en Norvège, et les Parisiens étaient repartis avec une défaite, la deuxième de suite dans la compétition. Afin de rester dans la course pour la qualification en quart de finale de la compétition. Le début de match est à l’avantage du PSG (2-1, 2e). Mais les Parisiens vont avoir un petit trou de quatre minutes et voir les visiteurs prendre deux buts d’avance (2-4, 6e). Les Parisiens vont ensuite enchaîner trois buts pour reprendre l’avantage (5-4, 8e). Le match va ensuite s’équilibrer mais le PSG va réussir à maintenir une avance d’un but (6-5, 11e), qui va même passer à plus 2 (7-5, 13e). Le score oscillera entre plus deux et plus un pendant une bonne partie de la mi-temps. Mais dans les dix dernières minutes, Kolstad va réussir à recoller (9-9, 20e) avant même de prendre l’avantage (9-10, 21e). Dans les cinq dernières minutes de la première période, ils vont même réussir à prendre un avantage de quatre buts (10-14, 26e) mais le PSG va réussir à revenir à moins deux à la mi-temps (13-15).

Du très grand Elohim Prandi

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va voir son adversaire rapidement prendre trois buts d’avance (15-18, 35e). Mais il va petit à petit revenir dans le match et réussir à égaliser (18-18, 38e). Un score qui ne va pas bouger pendant quatre minutes. Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup, le PSG repassant devant d’un but (21-20, 45e), prenant même jusqu’à trois réalisations d’avance (23-20, 47e). Mais les Norvégiens ne vont pas abdiquer et réussir à égaliser dans les dix dernières minutes (26-26, 53e). Les Parisiens vont reprendre l’avantage (27-26) dans la foulée et réussir à ne pas encaisser de but pendant trois minutes. Mais les deux équipes vont finalement se séparer sur un match nul (28-28). Elohim Prandi a été l’homme de cette rencontre côté PSG avec 10 buts sur 14 tentatives. Dans les buts, Andreas Palicka a été performant dans le money time, il termine la rencontre avec neuf arrêts sur 23 tentatives adversaires. Le PSG Handball va désormais avoir deux chocs, dimanche soir (19 heures) contre Montpellier en Liqui Moly Starligue et face à Kiel jeudi (18h45) en EHF Champions League.