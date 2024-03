Luis Enrique et son privilège d’entraîner le PSG

En clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est offert un récital sur la pelouse de Montpellier (2-6). Avec ce succès, les Parisiens se rapprochent du titre avec 12 points d’avance sur son dauphin.

Après trois matches nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de la Mosson pour y défier Montpellier en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Dans un match où ils ont été bousculés en première mi-temps, lors de laquelle ils ont vu Montpellier revenir à 2-2, les Parisiens sont revenus avec un autre visage et ont surclassé les Montpelliérains avec quatre buts inscrits. Avec ce succès, les Parisiens prennent encore plus d’avance en tête du championnat (2-6) avec 12 points d’avance sur Brest. Au micro de Prime Video, Luis Enrique a souligné le grand match de son équipe.

« Je suis un homme chanceux«

« La vie est belle ? Oui, encore plus quand on gagne. La vie est plus belle avec autant de talent ? C’est un privilège. Et je l’ai dit depuis le premier jour où je suis arrivé. Je suis un homme chanceux, j’ai des joueurs incroyables avec des qualités énormes, avec un esprit de se battre tout le temps. Quel but je préfère ? Tous. Tous sont importants. Ce sont de très beaux buts, je ne peux pas en choisir un. La vie est plus facile avec Mbappé durant tout le match ? Je suis d’accord. Je suis toujours d’accord et vous le savez. C’est mon idée depuis le premier jour. Laissez la personne, oublions le passé. Hakimi ? Je lui ai demandé de jouer de manière plus conservatrice et aller plus haut au bon moment. Je pense qu’il l’a très bien fait en première mi-temps. Mais on avait un problème physique pour Hernandez, donc on a changé. Mais on a fait les choses normales, habituelles. Il a prouvé aujourd’hui, c’est très bien pour lui. Il a fait un bon match aujourd’hui. L’équipe a atteint un nouveau niveau ? Oui, c’était une preuve aujourd’hui. Avant le match, on savait que l’on pouvait prendre 12 points d’avance sur le deuxième. On voulait prouver plein de choses à nos adversaires, que l’on était prêt pour tous les matches, que l’on voulait gagner le championnat le plus vite possible, être compétitif tous les matches et comme une équipe, avec tous les joueurs. Le championnat, la Coupe et la Champions League ? On va essayer de le faire avec tout notre cœur. »