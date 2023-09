Pour le compte de la septième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG affronte le Clermont Foot ce samedi (17h sur Prime Video). En ce sens, Luis Enrique s’est rendu en conférence de presse d’avant-match ce vendredi.

Luis Enrique sur le Clermont Foot (au micro de PSG TV)

« Clermont est dernier, mais ne mérite pas cette place. C’est l’une des équipes avec les meilleures statistiques, ils sont bons, ont la possession, travaillent dur. La saison passée, le club a fini 8e. Le classement est trompeur, il faut faire attention«

Le coach du PSG loue les qualités défensives adverses

« Quand vous parlez du match de demain contre Clermont, je dois dire que cette équipe n’a qu’un point mais qu’elle mérite beaucoup plus de points. C’est une équipe qui travaille très bien, sait ce qu’elle fait avec le ballon, c’est une équipe qui défend avec agressivité. C’est l’une des meilleures équipes sur le plan défensif. Ce sera très difficile« .

Une rotation face au Clermont Foot ?

« Des changements ? Vous verrez ça demain, mon objectif est de mettre la meilleure équipe possible et de donner de la confiance aux joueurs« .

Luis Enrique au sujet de Bradley Barcola

« Barcola, c’était un objectif de la direction sportive du club, le mien aussi. Il avait seulement joué les derniers six mois à l’OL, mais il avait clairement montré son niveau. Ça fait quelques semaines qu’il est avec nous, il confirme ses caractéristiques. Il a beaucoup de capacité pour dribbler, avec une très bonne frappe« .

La satisfaction du coach de son groupe à l’entraînement

« Il y a beaucoup de points d’amélioration. Pour être honnête, je suis très satisfait de ce que montrent les joueurs« .

Le cas Kylian Mbappé

« Kylian s’est entraîné avec le groupe, il a fait tout l’entraînement, sans gêne. Il est parfaitement disponible. Il a reçu des soins toute la semaine, il est en parfaite condition« .

La gestion de la blessure de Nuno Mendes

« C’est quelque chose qui était déjà prévu. Pour Nuno Mendes, on doit être encore plus attentifs. On garde les options ouvertes. Ce sont des choses qui arrivent dans une saison. Je ne vais pas me plaindre avec l’effectif que j’ai« .

Luis Enrique sur les discriminations

« Je sais que c’est un sujet qui suscite de la controverse. La seule chose que je veux dire, c’est que le club, la direction sportive, le staff et l’effectif sommes tous contre les discriminations de n’importe quel genre […] Au final, le football est un reflet de la société. Je répète que notre message est très clair. Nous sommes contre toute acte qui implique de la violence ou de la discrimination« .

La situation de Cher Ndour

« Il a déjà joué avec nous en championnat. Cher est très jeune, il a un potentiel très grand. En ce moment, il n’y a pas trop de minutes, mais il travaille très bien, il est toujours à disposition. Je suis sûr qu’il pourra avoir des minutes au long de la saison. C’est évident qu’il n’y a pas la place pour tous. Mais les jeunes ont la capacité d’apprendre de nouvelles choses que nous leur demandons. C’est un joueur d’avenir« .

Achraf Hakimi qui retrouve des couleurs

« Ce n’est pas moi qui ai réussi à faire ça, c’est le même joueur. Quand vous entraînez une équipe, vous gérez les joueurs individuellement pour les conseiller. Hakimi a une grosse marge d’amélioration sur beaucoup d’aspect« .

Il faudra faire attention face à Clermont

« C’est une motivation de jouer contre le PSG, ce sera un match difficile. Surtout en tenant compte que nous avons eu une stimulation antérieure d’un match qui nous motivait beaucoup, contre Marseille, et nous avons la Ligue des champions après. Attention à ne pas se distraire, j’espère que c’est une erreur que nous ne commettrons pas« .