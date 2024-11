Luis Enrique : « La réalité, c’est qu’on a un blocage »

Le PSG se déplace sur la pelouse du SCO Angers ce samedi (21h sur DAZN) pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. A la veille de cette rencontre, Luis Enrique était face à la presse à la veille de cette rencontre.

Une bonne chose d’enchaîner après la défaite ?

« C’est bien. C’est quelque chose de positif d’être de nouveau en comlpétition et de faire face à des difficultés. Nous avons des joueurs de haut niveau, qui ont l’habitude d’avoir des bons et des mauvasi résultats. »

Désiré Doué ?

« Je considère que son adaptation est bonne. Il n’y a pas de régle mathématique. Au football, on a des joueurs pour qui il y a plus de facilités et d’autres moins. Peut-être un joueur français aura plus de facilités… même si ce ne sera pas toujours le cas. Il n’y a pas de rèle mathématique pour ça, la plupart d’adapte facilement… et d’autres plus lentement. C’est un joueur de grand niveau pour l’avenir. Aujourd’hui, il faut qu’il ait la mentalité pour pouvoir aider l’effectif. »

Besoin d’un autre attaquant ?

« Je ne me plains jamais de joueurs que je n’ai pas ou de blessés. Je n’ai pas de manque de joueurs et je le confirme. Avec le marché, il y a certains joueurs qu’on a essayé de faire venir et qui n’ont pas pu venir, et ceci à plusieurs postes. Les clubs ne voulaient pas se séparer de leurs joueurs car ils étaient sous contrat. Il y a des joueurs qui voulaient venir et le pouvaient… mais les prix étaient exorbitants ! Et on ne va pas payer des prix exorbitants pour ça… Je suis très satisfait du mercato réalisé et des joueurs que nous avons. À partir de là, on va développer pour régler nos problèmes d’efficacité que nous avons en Ligue des Champions. Nous sommes en dessous de notre niveau avec cet effectif ? Tout à fait. Quel est l’objectif ? Qu’on se développe. Mais ce n’est pas appuyer sur un bouton ON / OFF, ce n’est pas ça le sport… sinon ce serait trop facile ! Ça ne dépend pas d’un joueur, d’un blessé ou d’un achat. Je ne le vois pas comme ça. On doit se développer pour d’améliorere. Il ya un blocage, on peut le voir la différence entre le championnat et la LDC. La LDC est peut-être une compétition plus difficile. En championnat, nous avons aussi jouer contre des équipes importantes. Mais on va essayer de sortir de ce problème avec nos propres ressources. »

Dans le doute ? Quel est le déclic ?

« Il y a plutôt un excès de responsabilité. C’est ce que je vouis et je ressenss. Je le vois par rapport à la saison dernière, c’est un autre monde. Si tu veux gagner la Champions League, tu ne dois pas te mettre une pression supplémentaire. Les dernières saisons, on a été une des meilleures équipes. On ne doit pas se mettre de pressions supplémentaires. On va réduire nos chances si on se crée de nouveaux blocages. On va certainement améliorer nos chiffres ! Quand ? J’espère au prochain match… »

Bilan mitigé en LDC depuis son arrivée ?

« Si on regarde les stats de la LDC, on voit qu’on a joué dans le groupe de la mort. Ce n’était que des 1/4 ou des 1/2 finales. On a joué contre le champion ou le dauphin de leur championnat. J’accepte les statistiques… mais c’est une analyse partiale. Tu peux aussi sortir les stats de nos victoires en championnat… mais j’accepte ce genre de remarques. »

Ce qu’il attend d’un attaquant de pointe ?

« Ce que nous attendons tous : je pourrais défendre de jouer avec un faux 9 ou je pourrais vous dire comment je souhaite jouer avec une pointe. Mais ce sont mes décisions. Je cherche le meilleiur pour mon équipe et donc pour moi. Les médias vont critiquer l’absence d’un numéro 9 quand on ne marque pas et lorsque le faux 9 marque, on ne va rien dire… Je connais les critiques et je les accepte. J’utilise un 9 lorsque c’est opportun. L’entraineur ne mettra seulement que les joueurs qu’il considère comme le meilleurs. »

Comment il se sent ?

« Bien. J’ai vécu d’autres matchs comme celui de mercredi dans ma carrière… Mais il est vrai, pas si souvent que ça. Il est difficile d’en parler avec les joueurs directement après les matchs, les émotions vont tout absorber. Le résultat va faire en sorte que tu ne vois rien de positif. L’idéal, ce serait qu’il n’y ait pas de conférence de presse d’après match…En tout cas pour l’entraineur. Comment je me sens ? Bien. Très bien. Parfait même ! Plus il y a de difficultés, mieux c’est. Je veux toujours m’améliorer pour le prochain match. J’essaie de voir tout ce qu’il y a de positif. On accepte le fait qu’il y a un blocage dans la finition, de manière générale, pas seulement un joueur. Il ne faut pas le nier. Cela concerne tous les joueurs. C’est général. Il faut dépasser ça, par la confiance. Il faut créer des situations plus claires, avec une mentalité collective. Je suis optimiste et positif, c’est un projet de moyen et long terme, il y aura des hauts et des bas. C’est un terrain marécageux en Ligue des champions. On va jouer contre des rivaux dans des situations délicates et on doit la résoudre. »

Comment dépasser ce blocage ?

« Ce sont les dynamiques. Il y en a des positifs et tout le monde essaie de faire un peu plus. Quand la confiance est négative, plus on descend la montagne, pire c’est. On essaie de voir ce qu’on peut faire sur le terrain pour dépasser ça. Il y a des ressources. Il n’y a pas de bouton on/off. Ce n’est pas le cas. C’est mon travail d’aider les joueurs. S’il y a une philosophie du PSG avec moi, c’est d’attaquer et de mettre la pression. Il y a des problèmes dans l’efficacité, les chiffres le montrent. Les joueurs essaient de gagner, il faut peut-être être plus calme. L’équipe est forte. »

Trop peu de dépassements de fonction au milieu de terrain ?

« C’est l’inverse. Nos milieux ont l’obligation d’être décisifs. Les chiffres sont impressionnants en Champions League pour l’équipe en général. Mais devant, il y a des problèmes d’efficacité. L’excès de positivité de mes joueurs est une bonne chose. »

Travaillez-vous la finition à l’entraînement ? Si oui, comment ?

» C’est une situation très claire, toutes les équipes s’entraînent à ce niveau. Nous analysons les vidéos pour voir les axes d’améliorations. On fait un travail spécifique pour chaque position, toutes les semaines. Nous ne sommes pas une exception. Il ne s’agit pas de se centrer sur une seule chose, sinon ça devient une obsession. Il faut être calme et préparer le match de la meilleure façon. Le foot c’est un sport où il y aura des occasions manquées, peut-être pas autant que ce que nous faisons actuellement, mais je le répète : nous allons nous améliorer et je suis certains que mes joueurs ont cette capacité. »

Vitinha est moins décisif cette saison, y’a t-il des consignes particulières cette saison ?

« Tous ont une obligation, le même travail. Si on veut résoudre ça en tant qu’équipe, ce n’est pas une question de poste. La directive c’est la mobilité, il faut rentrer dans la surface avec 4-5 joueurs. Nous sommes une des équipes qui a le plus de joueurs qui rentrent dans la surface adverse. Les consignes sont claires : on attaque avec une structure pour aller avec 4-5-6 joueurs dans la surface… tous ont une responsabilité. Ca fait partie du foot qu’un joueur n’ai pas son meilleur moment à tel mois. Il n’y a pas de consignes comme « ne pas rentrer dans la surface » ou « ne pas tirer ». Parfois, il y a des joueurs qui entrent plus dans la surface, d’autres moins. Ca fait partie du développement et du déploiement de cette équipe. »

Comment abordez ces futurs matchs de LDC ? Y’a-t-il un sentiment d’urgence ?

« Le match le plus important, c’est celui de demain. On doit montrer ce qu’on peut faire pour les matchs de Ligue des Champions. Ce problème d’efficacité n’existe pas en Ligue 1, on n’a donc pas cette pression ajoutée. Je considère qu’avec si peu de temps de repos, il faut faire tourner l’effectif. J’ai besoin de mes joueurs pour faire un bon match. On essayera de gagner bien entendu, c’est un rival qui est très motivé, qui joue à domicile. Lors de ses 4 derniers matchs, il a eu de très bon résultats, il nous posera des problèmes. Ce sera un match difficile. »

Comment est l’adversaire ?

« C’est une équipe qui sait défendre, proche de ses buts. Ils savent comment utiliser leurs ailiers et leur numéro 9 pour rentrer dans les espaces. Ils peuvent créer des problèmes avec leurs transitions. Demain ça sera une autre compétition, comme tout match à l’extérieur. On connait l’importance de ce genre de rencontres, on veut montrer la même image que nous avons habituellement en championnat. Ca peut être quelque chose qui aidera à nous renforcer pour ce qui vient après. Ca ne va pas être un match facile, il y aura des changements et j’ai besoin que tout le monde soit prêt. »