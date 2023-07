Après près de trois semaines à la tête du PSG, Luis Enrique s’est envolé pour le Japon dans la cadre de la tournée estivale du club de la capitale. Dès le premier jour, ce dimanche, le technicien espagnol s’est présenté face au journalistes présents sur place pour une conférence de presse.

Depuis son premier point presse depuis le 5 juillet dernier et sa présentation au Campus PSG de Poissy (78), Luis Enrique a tenu ce dimanche sa deuxième conférence de presse en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. C’est à Osaka, quelques heures à peine l’atterrissage de l’avion, que le technicien espagnol s’est présenté face aux journalistes présents sur place accompagné de son capitaine Marquinhos, et des recrues que sont Lucas Hernandez et Marco Asensio. L’occasion pour l’ancien sélectionneur de La Roja de répondre aux interrogations et donner ses premières sensations en étant à la tête de ce PSG : « Après des semaines d’entraînement, l’impression est excellente, très bonne. Non seulement en raison de la grandeur du club et de toutes les installations dont nous disposons pour effectuer notre travail, mais aussi en raison de la qualité des joueurs« , a-t-il déclaré à ce sujet.

« Des départs doivent encore être faits«

Dans la continuité de ces propos, Luis Enrique s’est également exprimé sur l’effectif qu’il a sous la main au Paris Saint-Germain : « L’effectif doit encore être renforcé et des départs doivent encore être faits, et nous allons profiter de ces matches en tournée pour trouver les sensations et les objectifs que nous cherchons à atteindre sur le terrain« , des propos relayés par L’Equipe.