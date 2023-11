Le PSG a évité le pire face à Newcastle (1-1) et conserve toutes ses chances d’une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions lors de la dernière journée face à Dortmund.

Le PSG a eu très chaud ce mardi soir. Dans un Parc des Princes bouillant, les Rouge & Bleu ont pendant longtemps fait preuve d’une trop grande inefficacité offensive avant le penalty de Kylian Mbappé dans les derniers instants de la rencontre. Un résultat nul face à Newcastle (1-1) qui permet aux Rouge & Bleu de conserver leur destin en main avant le déplacement à Dortmund le 13 décembre prochain pour la dernière journée du groupe. Mieux, en cas de victoire, les Parisiens prendront la première place de la poule. En après-match, Luis Enrique est revenu sur la performance de son équipe et a expliqué sa composition de départ, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Le match nul, un résultat logique ?

« Je pense qu’on aurait mérité de gagner. On a joué un match très complet, on a été meilleur que Newcastle et le résultat ne le reflète pas. Mais c’est le football. Ce n’est pas toujours le meilleur qui l’emporte ou celui qui se crée le plus d’occasions. »

Est-il déçu de son attaque ?

« C’est du football, pas du basket. On est l’une des équipes qui marquent le plus en Europe mais ce soir ça ne voulait pas rentrer. Je veux souligner le match de mes joueurs et des supporters qui ne nous ont jamais lâchés. On a été menés de longues minutes mais on y a toujours cru. Résultat : on a égalisé à la 97e minute. L’objectif est de se qualifier et de finir premier. »

Les changements dans son onze de départ

« C’est ma chance, d’avoir un effectif très large. On a joué avec Danilo parce qu’il est bon avec le ballon, qu’on a voulu dominer l’adversaire, c’est ce qui était important pour nous. Dans ce groupe, même si on perdait, on pouvait encore passer à Dortmund. On est encore maître de notre destin dans cette compétition. »

Est-il satisfait de la prestation de Mbappé ?

« Je suis très heureux de son comportement. C’est un match de frustration ce soir parce que le ballon ne voulait pas entrer. On a été menés tout le match et j’ai vu mes joueurs dépasser cette frustration pour ne pas lâcher. Les joueurs ne sont pas des machines. Parfois, ils jouent bien, d’autres moins. Ils sont restés dedans jusqu’à la 98e minute. »

Le PSG a-t-il souffert d’un manque d’expérience ?

« Non, je ne crois pas. Cela n’a rien à voir avec la jeunesse. L’équipe a un fort caractère. On a parfois eu l’impression que c’était un match ping-pong mais je suis très fier de mon équipe, qui ne s’est pas arrêtée à sa frustration. »

Son analyse du match (PSG TV)

« Je pense vraiment que le football est un sport très injuste, mais c’est ce qui le rend spécial sans manquer de respect aux autres sports. C’est une rencontre que l’on aurait dû gagner dès le début. Nous avons eu beaucoup plus d’occasions que notre rival. Nous avons eu beaucoup plus de possession dans le camp adverse, et eu beaucoup plus de tirs cadrés. Bref, nous avons été supérieurs. Mais si on ne concrétise pas, si on ne marque pas, on ne gagne pas ! Et ce soir, alors que tout semblait perdu, on finit par marquer sur pénalty à la dernière minute. Et je dois remercier le public, qui nous a poussé tout du long, même lorsque l’on était mené. C’est exceptionnel, merci à tous. »

Le match face à Dortmund (PSG TV)

« C’est curieux car maintenant on ne dépend que de nous. Si on gagne à Dortmund, nous serons premiers. Mais dans le même temps, avec un match nul, nous pouvons être éliminés. Nous pouvons même être qualifiés en perdant si l’autre match se termine sur un match nul. On avait hérité du ‘groupe de la mort’, on comprend pourquoi maintenant. Mais l’important reste que nous dépendons de nous-mêmes et que l’objectif est de gagner à Dortmund. »

