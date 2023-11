Luis Enrique : « On n’a pas réussi à contrôler le match »

Lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AC Milan. Une défaite qui relance totalement ce groupe.

Le PSG affrontait l’AC Milan ce mardi soir lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Milan Skriniar, le PSG a concédé deux buts par Rafael Leao et Olivier Giroud. Après quelques occasions en première période, dont deux par Kylian Mbappé, le PSG s’est éteint en seconde période, ne se montrant dangereux quand toute fin de match. Avec cette défaite (2-1), le PSG retombe à la deuxième place de son groupe, un point derrière le Borussia Dortmund. Au micro de RMC Sport 1, Luis Enrique estime que ce match aurait pu basculer dans les deux sens.

« Ça aurait pu basculer dans les deux sens »

« C’était un match serré, ça aurait pu basculer dans les deux sens. On a marqué les premiers, mais après ça on n’a pas réussi à contrôler le match. C’était vraiment serré. La bataille du milieu ? Ils ont fait un grand match en face, ils ont une belle équipe, physiquement et techniquement. Ils ont réussi à utiliser leurs espaces en attaque. On a perdu plusieurs fois le contrôle du match, mais on a quand même eu des occasions… Il reste encore deux matchs, on peut progresser. » Le coach du PSG a ensuite été questionné sur le groupe serré avec Dortmund en tête avec sept points, le PSG deuxième avec six points, l’AC Milan troisième avec cinq et Newcastle dernier (4 points). « C’est le groupe de la mort, c’est pour ça qu’ils l’ont appelé comme ça. Les quatre équipes ont leur destin entre leurs mains. On aura un match très important à Paris lors de la prochaine journée.«

Pour Canal Plus Foot, l’entraîneur du PSG a eu le même constat. « Je ne vais pas dire que ce résultat est juste ou injuste. Je crois que c’était un match assez équilibré avec un très bon Milan et avec un PSG qui a joué à fond dès la première minute. On a eu l’opportunité de prendre les devants au tableau d’affichage. Mais c’est peut-être dans ces moments où on a voulu aller trop de l’avant, on a perdu le contrôle. Ce match est devenu fou et eux, ils sont très forts en contre.«