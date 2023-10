Luis Enrique prend la défense de Kylian Mbappé

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé contre Rennes (1-3). Lors de ce succès, Kylian Mbappé est resté muet pour la quatrième fois de suite. Luis Enrique a tenu à prendre la défense de son attaquant.

Kylian Mbappé aurait pu retrouver le chemin du but ce soir contre Rennes. L’attaquant du PSG a eu plusieurs occasions dont une qui aurait dû finir dans les filets de Steve Mandanda. Lancé en profondeur par son meilleur ami Achraf Hakimi, il se présente seul face au gardien rennais avant de réussir à l’éliminer. Mais seul face au but, il a envoyé sa frappe au-dessus de la barre. Il poursuit donc sa disette inhabituelle avec un quatrième match sans marquer. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a tenu à défendre son numéro 7.

A voir aussi : Dembélé : « On se devait de réagir avec cette victoire »

« Kylian, c’est bizarre qu’il n’ait pas marqué, mais c’est anecdotique«

« Si je suis content de la réaction après Newcastle (1-4) ? Oui, mais j’étais aussi content après la défaite à Newcastle, lance le coach du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. Par rapport à Vitinha, c’est un joueur qui s’adapte parfaitement à notre idée du foot, un joueur très complet. Il ne perd jamais le ballon, il peut dribbler, faire des passes décisives, marquer, et il sait ce qu’il faut faire en fonction de la position du ballon. C’est un joueur intense défensivement, aussi, il a été d’un niveau très bon pour l’équipe. Quant à Kylian, c’est bizarre qu’il n’ait pas marqué, mais c’est anecdotique. J’ai aimé ce qu’il a apporté tant en attaque qu’en défense. Il a été dans les bonnes actions, a déclenché pas mal de situations.«

« Historiquement, c’est une équipe contre laquelle le Paris Saint-Germain n’est pas bon »

Au micro de PSG TV, le coach espagnol a rappelé que ce n’était pas une chose facile pour le PSG de s’imposer à Rennes. « Historiquement, c’est une équipe contre laquelle le Paris Saint-Germain n’est pas bon. Je dois dire que l’atmosphère est assez spectaculaire, impressionnante. Leur équipe joue un très bon football. C’est une équipe très, très bien rodée, qui ne vous donne pas le ballon, qui vous pose des problèmes. Pendant les 25 premières minutes, je pense qu’ils ont été très bons, même meilleurs que nous. Et jusqu’à ce moment-là, j’ai pu voir que nous étions en danger. Puis, après le but de Vitinha, nous avons commencé à dominer et à nous créer plus d’occasions. Aujourd’hui, je pense que certains joueurs se sont sentis plus fatigués que d’habitude, car il y a eu le voyage en Ligue des Champions, donc c’est normal. C’est pour cela que nous avons un groupe élargi, puisque je pense qu’il est important que les joueurs se répartissent les minutes.«