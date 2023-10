Vitinha : « C’est une belle victoire, c’est très important »

De retour comme titulaire contre Rennes ce soir, Vitinha a ouvert le score de manière magnifique. Le milieu de terrain portugais a évoqué le retour au système à trois milieux de terrain.

Auteur d’un très gros match et élu homme de la rencontre contre le Borussia Dortmund (2-0), Vitinha s’est retrouvé sur le banc contre Marseille, sans entrer en jeu, et Newcastle. De nouveau titulaire ce soir contre Rennes dans le 4-3-3 de Luis Enrique, le Portugais a offert une très belle prestation avec à la clé le magnifique but de l’ouverture du score contre les Rennais. Après deux matches nuls, les Parisiens retrouvent le goût du succès et remonte sur le podium. À l’issue de ce beau succès, Vitinha est revenu sur ce succès et le retour au système de jeu du début de saison.

« Heureux d’avoir cette qualité de joueurs et de systèmes »

« On sait que c’est toujours difficile ici, mais c’est une belle victoire, c’est très important. En plus avant la trêve. Je suis très heureux de mon but. Le système ? On a plusieurs manières de jouer et c’est important d’avoir beaucoup de solutions dans l’effectif, salue le numéro 17 du PSG en zone mixte dans des propos relayés par RMC Sport. On est heureux d’avoir cette qualité de joueurs et de systèmes. Moi, je veux toujours jouer, comme tous les joueurs. Mais si je ne joue pas, je suis toujours prêt à aider l’équipe. » Au micro de PSG TV, Vitinha a évoqué son meilleur but. « On savait que ce serait un match difficile, c’est toujours compliqué ici à Rennes. On a gagné et c’est le plus important, surtout juste avant la trêve internationale. Sur mon but, je reçois le ballon de Ousmane et je sens que Lucas va faire un appel derrière moi sur la gauche. Je sens que je peux marquer donc je tire et j’ai pu mettre un beau but.«